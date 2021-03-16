استمرار سلسلة الاغتيالات في درعا

اغتيل أحد أعضاء ما يسمى هيئة الإصلاح في حوران سابقاً، مساء أمس الاثنين 15 آذار/ مارس، التي تم تشكيلها عام 2015 في درعا.

وأفادت مصادر اعلامية محلية, أن مجهولين قاموا بزرع عبوةٍ ناسفةٍ بسيارة نادر عبدالله المقدم التي أودت بحياته لحظة انفجارها.

وفق المصادر أنه عُثر على جثة معاذ خالد أبو دحلوش قرب دوار مساكن بلدة جلين مقتولا بعد يومين من اختطافه، أبو دحلوش كان سابقاً في أحد فصائل ميليشيا الجيش الحر بدرعا، ثم عمل بائعاً للخضر والفواكه في سوق الهال بمدينة طفس.

وتشهد محافظة درعا العديد من عمليات الاغتيال والخطف والسطو والسرقة من قبل مسلحين مجهولين.

وكالات

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