دون تذوق.. كيف تفرقين بين الفلفل الحار وغير الحار ؟

دون تذوق.. كيف تفرقين بين الفلفل الحار وغير الحار ؟

تعاني السيدات من المذاق الحار للفلفل عند تحضير الطعام، حيث أنها ليس بمقدورها التفرقة بين الفلفل الحار وغير الحار.

فيما ينصح بعدم شراء الفلفل قصير الطول، لأنه حار أكثر من الفلفل الطويل، ولا يهم مطلقاً لون الفلفل من الخارج.

وليس من الضروري أن يكون الفلفل المائل إلى الإحمرار هو الحار، كما يتصور البعض.

في حين يفضل معظم الأشخاص مذاق الفلفل الحار ولكن يخشون تأثيره .فيمكنهم اختيار الفلفل الطويل لأنه حار بدرجة أقل كثيراً، فربما يحتوي على مذاق حريف محدود.

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