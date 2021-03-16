حيلة بسيطة تمنع السمك من تشرب زيت القلي

من أكثر المشاكل التي تواجهها ربات المنازل عند قلي السمك. هو أنّه يتشرب الكثير من الزيت. فبهذا تسرف السيدة نسبة كبيرة منه، فتتكلف مادياً بشكل أكبر، بالإضافة إلى أنّ نكهته ستتغيّر، وسيصبح هش وطري أكثر من اللازم.

1- نظفي السمك وانقعيه بالقليل من الخل والملح لمدة 30 دقيقة.

2- اطحني 5 فصوص من الثوم واخلطيها مع رشة من الملح ومن الفلفل الحلو والكاري والفلفل الحار والبقدونس والكزبرة المفرومة والكمون.

3- ضعي القليل من عصير الليمون والخل ثم امزجي المكونات جيداً. وادهني به قطع السمك.

4- اخلطي كوب من الدقيق مع ملعقتي طعام من النشاء ومعلقة صغيرة من الباكينغ باودر. وادهني السمك بالمزيج.

5- ضعي كوب ماء في وعاء كبير وعميق. وأضيفي إليه الكمية المتبقية من خليط التوابل.

6- ضعي القليل من الزيت على النار. واغمسي السمك في خليط الماء ثم في الزيت مباشر. وهكذا سينضج بسرعة من دون أن يتشرّب الزيت.

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