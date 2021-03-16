مقترح بتحريك سعر شراء الطاقة المتجددة من المستثمرين

كشف رئيس “غرفة تجارة وصناعة طرطوس” مازن حماد، عن طرح مجموعة توصيات، خلال ورشة العمل التي أقامتها الغرفة مؤخراً بحضور وزير الكهرباء غسان الزامل، لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وكان بينها تعديل سعر شراء هذه الطاقة دورياً.

وأضاف حماد لصحيفة “الوطن”، أن التوصيات تضمنت تعديل السعر المعتمد حالياً لشراء الكيلوواط من الطاقة المتجددة والبالغ 7 سنتات يورو، ليتوافق مع نسبة التضخم وفق المؤشرات الصادرة عن “مصرف سورية المركزي” و”المكتب المركزي للإحصاء”.

وأكد ضرورة إقرار سعر متحرك غير ثابت يغطي تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة مع هامش ربح مقبول، بما يضمن الاستمرار في الاستثمار بمشاريع هذه الطاقة، وأن يكون الصرف بالليرات السورية متوافقاً مع أسعار السوق الموازية.

وتضمنت أبرز المقترحات أيضاً إحداث “المجلس الأعلى للطاقة المتجددة”، لتكون مهمته وضع سياسات واستراتيجيات خاصة بمجال الطاقة المتجددة، وتوفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين، وإصدار تشريع بإحداث صندوق وطني للطاقة المتجددة.

ونصت التوصيات على السماح للمصارف بتمويل وإقراض المشاريع الاستثمارية للطاقات المتجددة بشروط تحفيزية وميسرة، كأن يتم تمويل المشروع بنسبة 50% من قيمته بضمانة المشروع نفسه، ولمدة 15 عاماً بفوائد تشجيعية.

وفي أيلول 2020، حددت “رئاسة مجلس الوزراء” سعر شراء الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، بمبلغ 7 سنت/يورو لكل كيلو واط ساعي منتج من اللواقط الشمسية، و6 سنت للكيلو المنتج من العنفات الريحية.

وأما الكهرباء المنتجة من غاز مكبات القمامة، فحدد القرار الذي اطلع عليه “الاقتصادي” سعر الكيلو واط الساعي بمبلغ 5.7 سنت/يورو، ومن العنفات المائية بـ6 سنت يورو، ومن الغاز الحيوي أو التحلل الكيميائي بـ10 سنت/يورو.

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