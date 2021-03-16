ماهو رأس المال المستثمر بالقطع الأجنبي في المناطق الحرة

وصل حجم رأس المال المستثمر بالقطع الأجنبي في فروع المناطق الحرة إلى 425 مليون دولار، وبلغ عدد المستثمرين 837 مستثمراً، بنهاية شباط 2021، بحسب بيانات “المؤسسة العامة للمناطق الحرة”.

وحققت المؤسسة إيرادات من كافة فروعها بقيمة 5.27 مليارات ليرة سورية خلال أول شهرين من 2021، فيما بلغت الرسوم الجمركية جراء الحركة التجارية في فروع المناطق الحرة والبضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي 2.481 مليار ليرة سورية.

وسجّلت حركة البضائع الداخلة إلى فروع المناطق الحرة (المستوردات) 3 مليارات ليرة سورية، أما حركة البضائع الخارجة من فروع المناطق الحرة (الصادرات) فقد بلغت قيمتها 14 مليار ليرة سورية خلال الشهرين المذكورين.

وسمحت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” سابقاً للمستثمرين في المناطق الحرة دفع بدلات الاستثمار بالدولار أو بما يعادلها بالليرات السورية (بعدما كانت فقط بالدولار)، على أن تحتسب وفق سعر الصرف الرسمي الذي يحدده “مصرف سورية المركزي”.

ويوجد 9 مناطق حرة في سورية، وتعد “المنطقة الحرة بدمشق” الأكثر نشاطاً استثمارياً، حيث شهدت انتقال مئات المنشآت إليها من المناطق الساخنة، وسجلت إيراداتها في 2018 أكثر من نصف إيرادات مؤسسة المناطق الحرة.

وسجلت الحركة التجارية للمناطق الحرة 93 مليار ليرة سورية في 2019، حيث بلغت قيمة حركة البضائع الداخلة استيراداً 44 مليار ليرة، وحركة البضائع الخارجة تصديراً 49 مليار ليرة، بحسب بيانات “المؤسسة العامة للمناطق الحرة”.

وبلغت إيرادات مؤسسة المناطق الحرة 4.5 مليارات ليرة خلال 2019، وجرى تحصيل رسوم جمركية بنحو 8.2 مليارات ليرة، علماً أن هذه الرسوم تذهب لمصلحة الجمارك ولا تدخل في موازنة المؤسسة.

وقارب رأس المال المستثمر في المناطق الحرة 628 مليون دولار في 2019، وووصل عدد المستثمرين إلى 908 مستثمرين، فيما سجّل عدد العاملين في المنشآت المستثمرة 6,145 عاملاً.

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