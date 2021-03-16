الدواجن بين غش المربين و تلاعب تجار الأعلاف بتمويل القطع

كشف عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد أنه لم يتم البدء بتوزيع المقنن العلفي من قبل مؤسسة الأعلاف خلال الدورة العلفية الجديدة، ولن يتم التوزيع قبل القيام بالكشف الحسي على المداجن والتفتيش وإحصاء عدد الطيور بشكل دقيق.

وفي تصريح بين حداد أن كميات الأعلاف الموجودة لدى مؤسسة الأعلاف حالياً قليلة، وهناك عقد لاستيراد 90 ألف طن ذرة صفراء و90 ألف طن فول الصويا لكن هذه الكمية لم تصل حتى تاريخه.

ولفت إلى وجود توجه من قبل وزارة الزراعة لتشديد الرقابة على المداجن وإحصاء عدد الطيور في جميع المداجن بشكل دقيق خلال الدورة العلفية الحالية على عكس الدورة العلفية السابقة التي شهدت حالات تلاعب وعمليات غش من قبل بعض المربين الذين لم يقدموا أرقاماً صحيحة لمؤسسة الأعلاف بعدد الطيور لديهم بهدف الحصول على كميات زائدة من الأعلاف بالسعر المدعوم.

وأوضح أن أعداد الطيور التي تم توزيع الأعلاف لها خلال الدورة العلفية السابقة لم تكن مطابقة للموجود على أرض الواقع، لافتاً إلى أن بعض المربين زودوا مؤسسة الأعلاف بأعداد طيور أكبر من الموجود لديهم.

وأكد بأنه سيتم قبل توزيع المقنن العلفي خلال الدورة الجديدة القيام بكشف حسي من قبل لجنتين الأولى تابعة لوزارة الزراعة والثانية لجنة مشتركة ومؤلفة من مؤسسة الأعلاف ومديريات الزراعة في المحافظات، متوقعاً أن يتم البدء بالكشف الحسي على المداجن خلال أيام قليلة.

وأشار إلى أنه خلال الدورة العلفية السابقة كانت حصة كل فروج من المقنن العلفي كيلوين منها كيلو ونصف الكيلو ذرة صفراء ونصف كيلو فول صويا أما للدجاج البياض فقد كانت حصة كل دجاجة بياضة كيلو ونصف الكيلو ذرة صفراء و250 غرام شعير.

وتوقع ألا يكون هناك أي تأثير في أسعار الفروج والبيض مع بدء توزيع المقنن العلفي خلال الدورة الجديدة، مبيناً أن الكمية التي ستوزع من المقنن العلفي خلال الدورة العلفية ستغطي ربع حاجة الفروج باعتبار أن حاجة الفروج نحو 4 كيلو غرامات خلال الدورة العلفية.

وبين أن سعر الطن الواحد من فول الصويا اليوم بحدود 2 مليون ليرة وطن الذرة الصفراء 1.50 مليون، منوهاً بأن أسعار الأعلاف تواكب سعر الصرف حالياً.

ولفت إلى أن سعر كيلو الفروج الحي بالمدجنة اليوم 3800 ليرة وتكلفته اليوم بوأبدى حداد استغرابه من موضوع قيام بعض تجار الأعلاف بالحصول على الدولار بالسعر المدعوم من المصرف المركزي لاستيراد الأعلاف ومن ثم قيامهم ببيع وتسعير الأعلاف لديهم على أساس سعر الصرف في السوق السوداء.حدود هذا السعر، في حين أن صندوق البيض الذي يحوي 12 كرتونة بيض سعره اليوم 77 ألف ليرة وتكلفته أكثر من 80 ألف اليوم.

وأوضح بأن الكثير من مربي الدجاج البياض قاموا منذ شهر تقريباً بذبح الأفواج الموجودة عندهم، متوقعاً أن ترتفع أسعار البيض قريباً بسبب انخفاض كمية إنتاج البيض بشكل كبير حالياً نتيجة ذبح كميات كبيرة من الدجاج البياض.

وبين أن نحو 30 بالمئة من مربي الدجاج البياض الذين يقومون بالتربية حالياً خرجوا من الإنتاج منذ شهر تقريباً مع ارتفاع الأعلاف الكبير، موضحاً أن إنتاج البيض منذ شهر تقريباً انخفض بحدود 30 بالمئة لكن على الرغم من انخفاضه يغطي الحاجة حالياً بسبب انخفاض الطلب بشكل كبير وضعف القوة الشرائية.

ونوه بأن نسبة تهريب البيض قليلة جداً حالياً باعتبار أن الإنتاج الحالي يكاد تقريباً يغطي حاجة السوق على الرغم من ضعف القوة الشرائية للمواطن.

ولفت إلى أن الفروج الحي انخفض سعره منذ نحو أسبوع وانخفض سعر الكيلو من 4200 ليرة إلى 3800 ليرة، ومن الممكن أن ينخفض السعر بنسبة تقارب10 بالمئة خلال الأيام القادمة في حال استمرار انخفاض الطلب وشراء الفروج من المواطنين.

الوطن

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