الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء ريف دمشق الجنوبي

أفادت وكالة سانا السورية اليوم الثلاثاء بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في أجواء ريف دمشق الجنوبي.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ”سبوتنيك” إن “الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الاراضي المحتلة باتجاه اهداف عسكرية سورية في المنطقة الجنوبية”.

وأوضح أن “الدفاعات الجوية السورية المولجة حماية العاصمة، بدأت قرب الساعة العاشرة من ليل اليوم الثلاثاء بالتصدى لأهداف معادية جنوباً، ولا زالت عملية التصدي مستمرة حتى الآن”.

وقال المصدر الأمني “أسقطت حتى الآن عدداً من الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى أهدافها”، مشيراً إلى أن العدوان تركز على بعض المواقع بين ريفي دمشق الجنوبي الغربي والقنيطرة.

يذكر أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى بشكل دائم للصواريخ الإسرائيلية في سماء دمشق.

وقبل اسبوعين، أفاد مراسل الميادين في سوريا بدوي انفجارات في سماء دمشق والمنطقة الجنوبية نتيجة تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الإسرائيلية وإسقاط عدد منها.

هذا وأعلن مصدر عسكري سوري عن عدوان جوي إسرائيلي على بعض الأهداف في محيط دمشق.

ومطلع الشهر الماضي، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، مجلس الأمن مجدداً بتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة و”اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية” على الأراضي السورية.

و صرّح مصدر عسكري سوري أنه :” في تمام الساعة 22،35 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات”