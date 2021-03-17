الطائرات الحربية تشن ضربات مكثفة وسط وشرق سوريا

نشرت صحيفة AMN news اليوم الثلاثاء 16 آذار/مارس، أنباءاً عن استهداف الطائرات الحربية الروسية مواقع لتنظيم الدولة داعش في سوريا بالتزامن مع تكثيف قوات الجيش السوري هجومها في المنطقة.

حيث واصل الجيش السوري هجومه في وسط سوريا اليوم الثلاثاء، مستهدفاً أماكن وجود عناصر لتنظيم الدولة داعش في محافظات حمص وحماه والرقة.

فقد قام الجيش السوري بتمشيط عدّة أجزاء من منطقة بادية الشام في محاولة منه للقضاء على خلايا تنظيم الدولة داعش التي أحدثت فساداً في وسط سوريا خلال العامين الماضيين.

وفي الوقت ذاته أطلقت القوات الجوية الروسية من الجو عدداً من الضربات على مواقع تنظيم الدولة داعش في حمص وحماة في محاولة منها لمساندة قوّات الجيش في معاركها ضدّ خلايا التنظيم في تلك المناطق.

وبحسب التقارير شنّت القوات الجوية الروسية عدة ضربات بالقرب من بلدة السخنة الصحراوية التي كانت في السابق معقلاً لتنظيم الدولة داعش في ريف مدينة تدمر الشرقي.

يُذكر أنّ تنظيم الدولة كان قد احتل في السابق معظم المنطقة الصحراوية السورية البادية بين حماه وحمص والرقة ودير الزور, إلاّ أنّ التنظيم تكبد خسائر فادحة بعد تدخل القوات الروسية إلى جانب الجيش السوري في الصراع.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ التنظيم بدأ في العام الفائت 2020 نشر عملياته في الريف الشرقي لمحافظة حماة التي تعتبر آخر المناطق التي كانت تحت سيطرته في وسط سوريا, ونقل بعدها التنظيم عملياته إلى منطقة السعن التي كانت خاليةً من التنظيم لما يقارب العامين في ريف حماة الشرقي.

وكالات