فضيحة لـ«ترامب».. والدليل تسجيل صوتي

صرحت وسائل إعلام أمريكية أن «السلطات عثرت على تسجيل صوتي، ربما يشكل دليلاً قوياً على اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب، في محاولة قلب نتائج التصويت في ولاية جورجيا، خلال الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني الماضي، والتي فاز بها الديمقراطي والرئيس الأمريكي جو بايدن».

وفي شباط الماضي، كانت سلطات الولاية الجنوبية في أمريكا قد فتحت تحقيقاً جنائياً ضد ترامب على خليفة هذا.

وأكدت الوسائل أن «محاولة ترامب المزعومة جاءت في إطار مزاعمه العامة بشأن تزوير الانتخابات، وهو الأمر الذي لم يثبت مطلقاً بسبب السلطات».

من جهتها، تراجعت وكالة “أسوشيتد برس” عن القول إن «ترامب ضغط على مسؤول في الولاية للعثورعلى تزوير في نتائج الانتخابات، ويصبح بطلاً قومياً إذا وجد ذلك».

وأشارت الوكالة في تصحيح نشرته إلى أن «ترامب لم يقل العبارتين السابقتين، بعد الكشف عن التسجيل الصوتي»، مؤكدة أن «ترامب قال للمحقق “ستجد أشياء لن تصدق”، وعندما تأتي الإجابة الصحيحة ستتم الإشادة بك».

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مدعية عامة في ولاية جورجيا اعتزامها توجيه مجموعة من التهم الجنائية على خلفية محاولة التأثير على نتائج الانتخابات، لكنها لم تذكر ترامب بالاسم.

ومن جابنها، قالت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية إن «ترامب حث كبير محققي الولاية عن إيجاد دليل يبثت وجود تزوير، بما يساعد في قلب نتائج انتخابات الولاية».

وأضافت أن «المحققين اكتشفوا تسجيلا صوتياً للمحادثة التي جمعت ترامب بكبير محققي الولاية فرانسيس واتسون، في ملف مهمل على جهازه، بناء على طلب السلطات فحص السجلات». حيث قال ترامب في المكالمة «لديك الآن أهم عمل في البلاد خلال الوقت الراهن».

وأضاف «الشعب في جورجيا غاضب مما حدث لي، وهم يعرفون أنني فزت، وفي حال فزنا في جورجيا سنفوز في الانتخابات كلها»، وتابع ترامب «عندما يأتي الجواب الرائع، ستنال الثناء، والشعب سيقول عنك رائع».

وكان بايدن قد فاز في الولاية بفارق يقترب من 13 ألف صوت عن منافسه ترامب.

يشار إلى أن هذا الأمر قد يشكل متاعب لترامب الذي أظهر رغبته في الترشح مرة أخرى في انتخابات 2024.