وفاة سائق تكسي أجرة على طابور البنزين في دمشق

توفي اليوم الثلاثاء 16 اذار / مارس سائق تكسي أجرة كان يقف على طابور البنزين في العاصمة السورية دمشق.

وقال موقع تلفزيون الخبر أن سائق سيارة أجرة توفي اليوم خلال وقوفه بطابور سيارات لتعبئة البنزين في محطة الأزبكية بشارع بغداد وسط العاصمة السورية دمشق.

وأفادت مصادر اعلامية, أن السائق يعاني من أمراض مزمنة وعمره كبير نسبياً ولم يستطع جسده تحمل حرارة الشمس والوقوف في الطابور لساعات طويلة وهذا ما أصابه بنوبة قلبية أدت إلى وفاته.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كانت قد أصدرت مساء امس الاثنين, القرار رقم 854 والقاضي بتحديد سعر مبيع مادة البنزين أوكتان 95 للمستهلك بـ 2000 بألفي ليرة سورية لليتر الواحد ويتضمن السعر الوارد بهذا القرار رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة سورية لليتر الواحد.

كما أصدرت الوزارة القرار 855 والمتضمن تحديد سعر ليتر مادة البنزين الممتاز أوكتان 90 للكميات المخصصة على البطاقة الإلكترونية مدعوم وغير مدعوم بـ 750 ليرة سورية لليتر الواحد.