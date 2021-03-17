سوريا تعلق لأول مرة على حادث “تفجير السفينة الإيرانية” وتتهم إسرائيل

أدانت وزارة الخارجية السورية، أمس الثلاثاء، “بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي تعرضت له السفينة التجارية الإيرانية الخاصة “شهر كرد”، الأربعاء الماضي، في المياه الدولية للبحر المتوسط وهي في طريقها إلى أوروبا”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية قوله، إن “هذا العمل العدواني والقرصنة الدولية الذي لا يستبعد أن تكون وراءه إسرائيل ينتهك أحكام القانون الدولي وقواعد الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية الناظمة لحرية الملاحة البحرية”.

وأضاف المصدر أن “تكرار هذه الأعمال العدوانية حيث أن هذه الجريمة هي التاسعة من نوعها في المياه الدولية يهدف إلى الإضرار بالسفن الإيرانية وضرب مصالحها التجارية والإمعان في تنفيذ العقوبات الأمريكية غير الشرعية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى الجمهورية العربية السورية”.

واعتبر المصدر، أن “مثل هذه الأعمال غير المشروعة ضد سلامة وأمن الملاحة البحرية ما كانت لتتم إلا بقبول ضمني أمريكي بمثل هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي”.

وأكدت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية، الأسبوع الماضي، تعرض سفينة تجارية تابعة للجمهورية الإسلامية لهجوم وصفته بالإرهابي في البحر الأبيض المتوسط، فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن أحد أعضاء الفريق التقني المعني بمتابعة قضية استهداف السفينة الإيرانية، قوله إن “احتمال تورط إسرائيل بالهجوم على السفينة قوي جدا”.

كما وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين الماضي، “أصابع الاتهام إلى إسرائيل باستهداف السفينة الإيرانية، الأربعاء الماضي، في البحر الأبيض المتوسط”، في وقت قالت وكالة “نور نيوز” الإيرانية، إن “السفينة الإيرانية التي تعرضت للهجوم، ترسو حاليا في ميناء بانياس في سوريا، وستتوجه بعد إصلاحها إلى إسبانيا”.

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