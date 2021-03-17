الجيش السوري: خسائر العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق اقتصرت على المادية

الجيش السوري: خسائر العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق اقتصرت على المادية

أعلن الجيش السوري أن خسائر ” العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة دمشق اقتصرت على المادية، دون وقوع خسائر بشرية”.

وقال مصدر عسكري سوري إنه “في تمام الساعة 22:35 من مساء اليوم الثلاثاء نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق”.

وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأكد أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وكانت وكالة “سانا” أعلنت أن الدفاعالت الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية، وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية.

“سانا”

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