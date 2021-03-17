غرام الذهب عيار 21 يصل إلى 220 ألف ل.س في النشرة الرسمية

غرام الذهب عيار 21 يصل إلى 220 ألف ل.س في النشرة الرسمية

ارتفع سعر غرام الذهب في النشرة الرسمية 10 آلاف ليرة سورية في يوم واحد، ليسجل مبيع الغرام (عيار 21) اليوم 220 ألف ليرة، ومبيع الغرام (عيار 18) 188,571 ليرة.

وكان مبيع غرام الذهب من (عيار 21) يبلغ 210 آلاف ليرة، ومن (عيار 18) 180 ألف ليرة، في النشرة الرسمية الصادرة أمس الثلاثاء، التي ارتفعت الأسعار فيها أيضاً 12 ألف ليرة عن يوم الإثنين الماضي.

وقبل أيام، اعتبر رئيس “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق” غسان جزماتي، أن “الأسعار الحالية للذهب عبارة عن فورة مؤقتة، وستنخفض عندما ينخفض سعر الدولار”.

وأضاف جزماتي حينها أنه يتم رفع تسعيرة غرام الذهب بما يعادل أسعار دول الجوار لكي لا يتم تهريبه، مؤكداً وجود زيادة على الشراء قدرها 20%، والطلب الأكبر على المسكوكات بقصد الادخار.

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد كوسا، أن وضع الاقتصاد يحتاج إلى إدارات خلاقة ومبدعة تبحث عن حلول من خارج الصندوق، لأن استمرار انخفاض قيمة الليرة سيزيد قلة الثقة بها، والتوجه نحو اكتناز الذهب الذي يخنق الاقتصاد.

ورأى كوسا أن الأشخاص القادرين اليوم على تحويل أموالهم إلى عقارات يشكلون شريحة قليلة، “لأن العقارات ليست لأصحاب العشرة والثلاثين مليون ليرة حالياً، بل هي لمن يمتلك 200 مليون ليرة وأكثر وهؤلاء يشكلون نسبة محدودة”.

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