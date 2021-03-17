رفع قيمة الإقراض للعميل مستقبلاً حتى 3 مليارات

صرح المدير العام للمصرف العقاري مدين علي لـ«الوطن» أن ترميم رأسمال المصرف العقاري حتى 16 مليار ليرة بعد خسائر متراكمة على مدى عدد من السنوات السابقة سمح للمصرف برفع قيمة الإقراض للعميل الواحد مستقبلاً حتى 3 مليارات ليرة بدلاً مما كان عليه الوضع السابق لترميم رأسمال المصرف حيث كانت لا تتجاوز قدرة المصرف على إقراض العميل الواحد أكثر من 600 مليون ليرة.

وفي ملف القروض المتعثرة بين العلي أن إجمالي التحصيل من القروض المتعثرة وغير المتعثرة، الممنوحة بالليرة السورية تجاوز 56 مليار ليرة على مدى السنوات الثلاث الماضية على حين تراجع عدد عمليات الجدولة في عام 2020 بسبب إنجاز قسم كبير منها في عام 2019، وإحالة ما تبقى منها على القضاء ودوائر التنفيذ لعدم تجاوب واستجابة أصحابها للتسديد أو للجدولة بموجب القانون 26 لعام 2015.

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