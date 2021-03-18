الصين ـ فندق يجتذب زواره بدببة قطبية ويثير الاستياء

شهدت الصين مؤخرا افتتاح فندق لا يستضيف البشر فقط، بل ودببة قطبية أيضا. ولكن ما قد يجده البعض تجربة مثيرة لنزلاء الفندق، أثار موجة غضب وانتقاد الكثيرين .. فما القصة؟

أثار افتتاح فندق جديد في الصين موجة من الغضب والانتقاد لاستخدامه دبين قطبيين لجذب الزوار.

وظهرت عبر وسائل الإعلام الصينية صور ومقاطع فيديو تظهر الدببة المهددة بالانقراض فيها محبوسة تحت أضواء قاسية مسلطة عليها ومحاطة بثلج صناعي وبركة صغيرة من المياه، وفقا لموقع صحيفة إندبندنت البريطانية.

ويروج المكان لنفسه كأول فندق للدبة القطبية في العالم يقدم وعد لزبائنه بمشاهدة الدببة على مدار الساعة عبر حجرات الفندق البالغ عددها 21 حجرة. وعبر حسابه الرسمي على موقع وي شات، وصف الفندق تجربة الإقامة فيه كالآتي: ”سواء كنت تأكل أو تلعب أو تنام، ستصحبك الدببة القطبية”.

وتم افتتاح الفندق كجزء من متنزه أكبر سمى بولارلاند يقع في شمال شرق مقاطعة هيلونغيانغ الصينية لمحاكاة الأجواء الباردة في القطبين الشمالي والجنوبي للأرض.

وصرحت المتحدثة باسم متنزه هاربين بولارلاند الصيني يانغ ليو، لوكالة رويترز، بأن المنطقة المغلقة في الفندق ليست المساحة الوحيدة المخصصة للدببه، وأن الحيوانات القطبية مسموح لها بالخروج عندما تسمح درجات الحرارة والجو بذلك.

وتم حجز جميع غرف الفندق، خلال مرحلة الافتتاح التجريبي له، وتراوحت تكلفة الغرفة ما بين 208 و 252 يورو في الليلة الواحدة.

بيد أن منظمات حقوقية انتقدت بشدة النموذج التجاري المعتمد على ”إبعاد الحيوانات عن موطنها الطبيعي ونقلها لصناديق من الزجاج”.

وأكد نائب رئيس مجموعة بيتا لحقوق الحيوان PETA جايسون باكير أن ”الدببة القطبية تنتمي للقارة القطبية وليس لحدائق الحيوانات أو الصناديق الزجاجية في المتنزهات البحرية أو للفنادق بالتأكيد”.

وأضاف بايكر أن الدببة القطبية تتسم بنشاطها في الطبيعة لمدة تصل إلى 18 ساعة، تقوم خلالها بالتجول في مساحة يمكن أن تمتد لألاف الأميال”حيث تتمتع بحياة حقيقية”، على حد تعبيره.

وأوضح مصدر من شبكة الصين لحماية الحيوانات، طلب عدم ذكر اسمه، أن ”ثغرات في قانون حماية الحياة البرية في الصين تسمح للمشروعات التجارية باستغلال الحيوانات بدون أي مراعاة لها”، وفقا لوكالة فرانس برس.

د.ب./ع.ج.م