أسترالية تبيع زوجا من الأقراط هدية من عشيقة زوجها

أسترالية تبيع زوجا من الأقراط هدية من عشيقة زوجها

باعت امرأة أسترالية زوجا من الأقراط الثمينة كان زوجها قد اشتراها لعشيقته في عيد ميلادها، إلا أن الأخيرة قامت بإرسالها إلى الزوجة.

وقامت المرأة بعرض أقراط Tiffany & Co للبيع في مجموعة شراء ومبادلة وبيعت على Facebook مقابل 200 دولار.

وقالت: “أقدر اللفتة الجميلة من المرأة التي جعلت حياتي جحيما.. ولكن ليس لدي رغبة في وضع أي شيء في أذني كان في أذنيها أيضا”.

ونصحت في إعلانها المشتري المحتمل بتطهير الأقراط جيدا، مشيرة إلى أنه سيحصل على صفقة بنصف السعر.

وقالت: “بعد فحص دقيق للحسابات المصرفية لزوجي، يمكنني أن أؤكد أنه تم شراؤها في نوفمبر وقيمتها 400 دولار”.

المصدر: “ديلي ميل”