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الفنانة السورية ميادة بسيليس في ذمة الله بعد صراع مرير مع المرض

الفنانة السورية ميادة بسيليس في ذمة الله بعد صراع مرير مع المرض

‏8 دقائق مضت نجوم و مشاهير, الاخبار 109 زيارة

الفنانة السورية ميادة بسيليس في ذمة الله بعد صراع مرير مع المرض

توفيت مساء يوم الأربعاء المطربة السورية الكبيرة ميادة بسيليس.

وقالت صحيفة “الوطن” السورية إن الفنانة ميادة بسيليس توفيت عن عمر يناهز 54 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

ونعت وزارة الإعلام السورية الفنانة ميادة بسيليس التي وافتها المنية اليوم.

وكان زوج الفنانة الراحلة الموسيقار سمير كويفاتي قد أكد منذ أسابيع خبر إصابتها بالسرطان.

وقال الملحن السوري، سمير كويفاتي، إن زوجته ميادة بسيليس تعاني من مرض السرطان، بعد أن ترددت أنباء في الآونة الأخيرة بشأن مرورها بوضع صحي حرج.

وكالة أوقات الشام الإخبارية | شام تايمز
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