الفنانة السورية ميادة بسيليس في ذمة الله بعد صراع مرير مع المرض

الفنانة السورية ميادة بسيليس في ذمة الله بعد صراع مرير مع المرض

توفيت مساء يوم الأربعاء المطربة السورية الكبيرة ميادة بسيليس.

وقالت صحيفة “الوطن” السورية إن الفنانة ميادة بسيليس توفيت عن عمر يناهز 54 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

ونعت وزارة الإعلام السورية الفنانة ميادة بسيليس التي وافتها المنية اليوم.

عاجل – وفاة الفنانة #ميادة_بسيليس عن عمر يناهز 54 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان pic.twitter.com/A1X9A1NqbI — جريدة الوطن (@AlwatanSy) March 17, 2021

وكان زوج الفنانة الراحلة الموسيقار سمير كويفاتي قد أكد منذ أسابيع خبر إصابتها بالسرطان.

وقال الملحن السوري، سمير كويفاتي، إن زوجته ميادة بسيليس تعاني من مرض السرطان، بعد أن ترددت أنباء في الآونة الأخيرة بشأن مرورها بوضع صحي حرج.