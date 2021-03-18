سعر الزيت النباتي في سوريا ضعف سعره العالمي!!

بين أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد الحلاق أن سعر ليتر الزيت النباتي في سوريا يعادل ضعف سعره العالمي.

وقال الحلاق في تصريح لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن: ” ليتر الزيت النباتي في كل دول العالم سعره ما يقارب 5 آلاف ليرة، إلا في سوريا فإن سعره بحدود 10 آلاف ليرة سورية”.

إلا أن الحلاق عاد وأشار إلى أنه :” منذ سنوات هناك اتجاه من الحكومة لترشيد الاستيراد ودائماً سعر الصرف يرتفع والأسعار توالي ارتفاعها”.

و أعاد الحلاق ارتفاع سعر الزيت النباتي إلى ما أسماه “تفرد العاملين في قطاع الزيوت بالزيت النباتي”.

واقترح الحلاق خلق المنافسة والتنافسية ليصار إلى تخفيض الزيت وتخفيض بقية السلع، و : “كلما تم تعزيز التنافسية بشكل أكبر يتم الحصول على أسعار أرخص”.

وكانت المؤسسة السورية للتجارة طرحت أواخر العام الفائت مادة زيت دوار الشمس في صالاتها بسعر 2900 ليرة سوري للتر الواحد عبر البطاقة الذكية، بمعدل ليتر شهريا لكل عائلة.

وتوقفت المؤسسة عن طرح زيت دوار الشمس في صالاتها لاحقا، واستعاضت عنه بطرح زيت بذور القطن، بسعر 3950 ليرة سورية لليتر الواحد.

ويشهد سعر الزيت النباتي في الأسواق المحلية ارتفاعات متتالية، محققا قفزات عالية، حيث سجل مع بداية العام 2021 سعرا وقدره حوالي 4300 ليرة سورية لليتر الواحد، فيما وصل اليوم إلى قرابة 10 آلاف ليرة سورية.

يذكر أن موجة جديدة من غلاء الأسعار تضرب الأسواق السورية مؤخرا، وتأتي على معظم المواد الأساسية التي تحتاجها الأسر السورية، وسط تآكل في القدرة الشرائية لرواتب وأجور السوريين.