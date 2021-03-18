إضرام النار بما يُسمى “المجلس التشريعي” في ريف دير الزور

قالت مواقع إخبارية معارضة إن “مجهولين أضرموا النار في مبنى “المجلس التشريعي” التابع لقوات “قسد” في ريف دير الزور، يوم الثلاثاء 16 آذار”.

و ذكرت المواقع أنّ “أشخاصاً مجهولين أقدموا على إشعال النار في مبنى “المجلس التشريعي” التابع لـ”قسد” مساء يوم الثلاثاء في بلدة “أبو حمام” الواقعة في ريف محافظة دير الزور الشرقي.

وأضاف المواقع، أنّ عدة أشخاص دخلوا المبنى، وأضرموا النار فيه ما أدى إلى احتراقه بشكلٍ كامل، ولم تتبنّ أية جهة العملية حتى ساعة تحرير هذا الخبر.

تلفزيون الخبر