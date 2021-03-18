غرفة صناعة دمشق: قرار منع استيراد الزجاج سيؤدي لإغلاق المعامل وخسارة آلاف فرص العمل

أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها اهمية استمرار صناعة الزجاج التي احتلت خلال السنوات الماضية مكانة مهمة بين الصناعات السورية المختلفة وضرورة الوقوف على اهم العقبات التي تواجهها ، وذلك خلال الاجتماع مع مصنعي الزجاج الذي عقد في مقر الغرفة برئاسة لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة و محمد أيمن مولوي خازن الغرفة ومشرف لجنة الزجاج .

و أكد المجتمعون ضرورة تطوير هذه الصناعة، خاصة ان الغرفة عملت ولاتزال لتذليل كافة العقبات امام النهوض بهذه الصناعة خاصة ضمن هذه الظروف الصعبة من حصار وعقوبات اقتصادية.

أوضح نحلاوي أن قرار منع استيراد الزجاج الذي كان له أثر سلبي على المعامل التي تستخدم مادة الزجاج (معامل الزجاج المقسى والالمنيوم والزجاج المون والزجاج العازل) ومئات الورش الصغيرة والمتناهية الصغر التي توفر آلاف فرص عمل، وأن الاستمرار بقرار المنع سيؤدي إلى توقف هذه المصانع حيث نوه نحلاوي إلى أن مصنعي الزجاج بينوا أن المصنع الوحيد الذي ينتج المادة الأولية والموجود حالياً لا يلبي حاجة السوق من حيث القياسات المطلوبة ونوعية المنتج الذي لا يلبي الجودة المطلوبة.

بدوره محمد أيمن مولوي أكد على طلب الصناعيين بضرورة فتح الاستيراد بالسرعة الممكنة لاستمرار عمل هذه الصناعة العريقة، كما أضاف مولوي أن صناعيي الزجاج طرحوا موضوع إعادة السماح باستيراد المرايا كونه لا يوجد منتج محلي من هذه المادة حيث ساهم ذلك في ارتفاع سعرها بشكل كبير في الأسواق المحلية.

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