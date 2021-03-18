راتب شهري بقيمة 40 ألف ليرة للطلاب الجامعيين.. كيف يحصلون عليه؟

أكد مدير الهيئة الوطنية لصندوق التسليف الطلابي مازن أسعد عبر “شام إف إم” أن القرض الشهري والشخصي هو لدعم الطلاب الذين بحاجة لدعم مادي لاستكمال دراستهم حتى لا يكون الوضع المادي هو عائق في استكمال تحصيلهم العلمي، منوهاً إلى أن الدعم المالي للصندوق وفقاً للمرسوم سيمكنه من إعادة تفعيل القرض الشهري والقرض الشخصي.

وأوضح أسعد أن أي طالب في الجامعات الحكومية يحق له التقدم للحصول على القرض، وتتم عملية مفاضلة وفقاً لمعايير اجتماعية، ليستهدف الطلاب الأكثر حاجة، مشيراً إلى أن القرض الشهري هو راتب شهري بقيمة 40 ألف ليرة يحصل عليه الطالب خلال دراسته الجامعية.

وكشف أسعد أن القرض الشخصي هو لتلبية الاحتياجات الشخصية للطالب، وغير مطلوب منه أي إثبات للحصول عليه.

يذكر أنه خلال السنوات القريبة الماضية كان سقف القرض الشهري 5000 ليرة، والشخصي 50 ألف ليرة بحسب قوله.

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