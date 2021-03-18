وزير الكهرباء: إشاعة صفقة الأمبيرات لا صحة لها.. ولا زيادة على أسعار الكهرباء للمواطنين

وزير الكهرباء: إشاعة صفقة الأمبيرات لا صحة لها.. ولا زيادة على أسعار الكهرباء للمواطنين

أكد وزير الكهرباء، غسان الزامل، أن الإشاعة التي تم تداولها مؤخرا عن وجود صفقة أمبيرات قادمة إلى سورية لا أساس لها من الصحة، وأنه لا زيادة حاليا في أسعار الكهرباء، وإذا تم ذلك مستقبلا فلن يكون بالنسبة للكهرباء المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير الزامل، في مقابلة مع القناة السورية إلى أن سورية قبل الحرب كانت تنتج 9 آلاف ميغا واط، وفي عام 2015 انخفضت الكمية إلى 900 ميغا واط فقط بسبب الحرب الإرهابية والاعتداءات، مؤكدا أن ما يتم إنتاجه حاليا يصل إلى 2200 ميغا.

وأوضح الوزير الزامل أن 5 محطات لتوليد الكهرباء من أصل 11 محطة موجودة في سورية تعرضت للاعتداءات الإرهابية، ورغم أن كمية الفيول فائضة لدى وزارة النفط إلا أن عدد المحطات التي تعمل على الفيول قليلة وقديمة، وكان الهدف في سورية التحول إلى إنتاج الكهرباء عبر محطات الغاز بشكل كلي.

وفيما يخص العمل على إنتاج كميات أكبر من الكهرباء، أكد الوزير الزامل أن هناك محطة توليد جديدة في محافظة اللاذقية باسم محطة الرستين، وسيتم وضع أولى عنفاتها في الخدمة في شهر تشرين الثاني القادم واستطاعة العنفة 200 ميغا واط، إضافة للعمل على تأهيل محطة حلب الحرارية التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية والتي سيتم وضع أولى عنفاتها في الخدمة قبل الشتاء القادم باستطاعة 213 ميغا واط.

وأشار الوزير الزامل إلى أن مجلس الشعب يدرس مشروع صندوق دعم الطاقات المتجددة كقروض للمواطنين والصناعيين بدون فوائد وتتحمل وزارة الكهرباء دفع هذه الفوائد ولكن لن يتم تسليم الأموال للناس وإنما عبر التعاقد مع شركة للتركيب وتقوم الوزارة بدفع المال للشركة منعا للتلاعب.

الوطن

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