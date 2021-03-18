40 آلية محملة بمعدات عسكرية تابعة للجيش الأمريكي تتوجه إلى ريف الحسكة في سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، اليوم الخميس، بقيام القوات الأمريكية بإدخال قافلة جديدة محملة بمواد لوجستية وأسلحة إلى قواعدها في ريف الحسكة قادمة من العراق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصادر أهلية، قولها: “إن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت خلال الساعات الماضية، قافلة مؤلفة من 40 آلية من شاحنات محملة بمواد لوجستية وأسلحة وذخائر وعدد من البرادات ترافقها مدرعات عسكرية إلى مطار خراب الجير العسكري في ريف اليعربية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي”.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي، خلال الأشهر القليلة الماضية، آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها في منطقة الجزيرة السورية.

ويعد الوجود الأمريكي في سوريا انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وبشكل غير شرعي ودون إذن رسمي من السلطات السورية.

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