حلول على طبق من ذهب لأزمات مواليد 3 أبراج هذا الربيع

الكثيرون يترقبون حلول فصل الربيع لأسباب مختلفة منها الطقس المميز والدفء وأجواء التفاؤل والقدرة على التخطيط لبعض المشاريع الجديدة. ويبدو هذا الفصل واعداً بالنسبة إلى مواليد 3 أبراج. فقد يجدون حلولاً على طبق من ذهب لبعض المشاكل التي واجهوها في المراحل السابقة.

الحمل

لا يشعر مولود هذا البرج بالرضى وإن كانت أحواله تسير نحو التحسن. فهو ما زال يواجه بعض الأزمات الصغيرة ويرغب في التخلص منها بشكل نهائي. ومن أجل هذا عليه التحلي ببعض الصبر، فقد يتلقى اتصالاً أو يعقد لقاء يفتح أمامه الكثير من الأبواب. ومن الممكن أن يقوم ببعض الخيارات التي تقلب حياته بالمعنى الإيجابي.

الأسد

من الممكن أن يعيش مولود الأسد في الربيع المقبل مرحلة غير مسبوقة من حياته. فقد تتكثف الجهود التي تصب في مصلحته على مستويات حياته المختلفة. ومن الممكن أن تزيل الظروف بعض العقبات التي اعترضت مشاريعه في أوقات سابقة. كذلك قد يشعر بالحماس لأداء بعض المهمات التي يمكن أن تساعده على تحقيق النجاح وعلى الشعور بالسعادة المنتظرة.

الدلو

يعتقد هذا المولود أن لا حدّ لأزماته. وهو أمر خاطئ، فهو يسير في اتجاه الحلول وإن ببطء. لكن من الممكن أن يسرع الخطى في هذا الاتجاه مع حلول أشهر الربيع. فقد يتمكن أخيراً من إيجاد فرصة العمل التي تؤدي إلى شعوره بالارتياح النفسي والمادي. وهو ما قد ينعكس بشكل إيجابي على مختلف جوانب حياته.

المصدر: لها

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