الذهب المحلي يواصل الصعود والغرام بـ230 ألف ل.س

واصل غرام الذهب المحلي صعوده في النشرة الرسمية، ليسجل مبيع الغرام (عيار 21) اليوم 230 ألف ليرة، ومبيع الغرام (عيار 18) 197,143 ليرة، بزيادة قاربت 10 آلاف ليرة سورية عن الأسعار المسجلة أمس.

وزاد سعر غرام الذهب (عيار 21) 78 ألف ل.س عن سعره الرسمي المسجل مطلع العام الجاري، الذي كان بـ152 ألف ل.س، فيما ارتفع سعر الغرام (عيار 18) 67 ألف ل.س حيث كان في مطلع العام بـ130 ألف ل.س.

واعتبر رئيس “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق” غسان جزماتي، مؤخراً، أن “الأسعار الحالية للذهب عبارة عن فورة مؤقتة، وستنخفض عندما ينخفض سعر الدولار”.

وأضاف جزماتي حينها أنه يتم رفع تسعيرة غرام الذهب بما يعادل أسعار دول الجوار لكي لا يتم تهريبه، مؤكداً وجود زيادة على الشراء قدرها 20%، والطلب الأكبر على المسكوكات بقصد الادخار.

وارتفع سعر غرام الذهب محلياً نحو 290% خلال 2020، حيث كان سعر الغرام عيار (21) 38,500 ل.س مطلع كانون الثاني 2020، فيما وصل إلى 150 ألف ل.س خلال الأسبوع الأخير من 2020، بزيادة 111 ألف ليرة سورية.

وصعد سعر غرام الذهب عيار (18) من 33 ألف ليرة مطلع العام إلى 128,571 ليرة خلال الأسبوع الأخير من العام، بزيادة قاربت 95 ألف ليرة لكل غرام، وفقاً للنشرات السعرية الصادرة عن “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق”.

وخلال عامين (من تشرين الثاني 2018 إلى تشرين الثاني 2020) زاد سعر غرام الذهب (عيار 21) من 16 ألف ليرة إلى 147 ألف ليرة، أي بمقدار 131 ألف ليرة، فيما زاد سعره خلال 6 سنوات (من نهاية 2012 إلى نهاية 2018) بمقدار 12 ألف ليرة فقط.

اقرأ أيضا: غرام الذهب عيار 21 يصل إلى 220 ألف ل.س في النشرة الرسمية