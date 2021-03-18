جمارك المنطقة الجنوبية تصادر ألفي ليتر مازوت مهربة

كشف رئيس منطقة جمارك السويداء النقيب رأفت أبوغانم عن قيام ضابطة جمارك درعا – منطقة السويداء بمصادرة كمية من المازوت المهرب في محافظة درعا تقدر بحدود ألفي ليتر.

وأكد في تصريح ل”الوطن” أنه تم تسليم المادة إلى أقرب محطة وقود في منطقة الجمارك بالسويداء ليتم توزيعها بإشراف الجهات المختصة.

أبو غانم أوضح أن غرامتها بلغت أكثر من ستة ملايين ليرة سورية.

رئيس المفرزه علاء صبح بين أنه تم ضبط كمية المازوت عند منتصف الليل في منطقة قرفا.

الوطن

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