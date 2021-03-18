محافظ إدلب: مدّدنا ستة أشهر للموظفين الموجودين خارج مناطق سيطرة الدولة لقبض رواتبهم

كشف محافظ إدلب محمد نتوف أنه تم تمديد فترة قبض العاملين في الجهات الحكومة الذين مازالوا موجودين في مناطق خارج سيطرة الدولة لرواتبهم لمدة ستة أشهر إضافية قابلة للتجديد بعد انتهاء السنة المحدّدة للسماح لهم في قبض رواتبهم، مؤكداً أن القرار شمل أيضاً العاملين الحاصلين على إجازة بلا راتب.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد نتوف أن التمديد جاء نتيجة منع الإرهابيين العاملين في الجهات الحكومية وعددهم في تلك المناطق يتراوح بين 4 حتى 5 آلاف موظف من القدوم إلى مناطق سيطرة الدولة لقبض رواتبهم، مؤكداً أن الدولة حريصة على الإبقاء على كل موظف وألا تخسرهم ولو كانوا في مناطق خارج سيطرة الدولة.

وفيما يتعلق بالموضوع الخدمي أشار نتوف إلى أنه لم يتم نقل دوائر الدولة إلى خان شيخون في ريف إدلب المحرر حتى الآن لأسباب عديدة منها عوامل المناخ الذي يعتبر العامل الأساسي في هذا الموضوع إضافة إلى تأخير من منفّذ المشروع، مبيناً أنه حالياً تتم متابعة هذا الموضوع وقريباً من الممكن الانتهاء من المشروع وسيتم نقل بعض مؤسسات الدولة إلى المدينة المحررة.

وبيّن نتوف أن مقر المحافظة المؤقت بأعضائه موجود في خان شيخون أحياناً، وأحياناً في حماة لتسهيل أمور المواطنين حتى إن أعضاء المكتب التنفيذي دائماً يقومون بجولات مستمرة على مناطق الريف المحرر للاطلاع على هموم المواطنين والعمل على حلّها في أسرع وقت ممكن وفق الإمكانيات المتاحة.

وأكد أن صالات المؤسسة السورية للتجارة موجودة في كل المناطق المحررة وأن المواد متوافرة فيها والصالات مفتوحة لاستقبال المواطنين، مشيراً إلى أنه لا يمكن إنكار وجود غلاء في الأسواق وهذا واقع ليس في ريف إدلب المحرر فقط.

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