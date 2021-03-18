مصير مؤلم لشابين سوريين أثناء محاولتهما الوصول الى بلغاريا

أصيب سوريان بحروق خطيرة أثناء ركوبهما في قطار التصدير إلى بلغاريا في محطة بمنطقة “تشيركيزكوي” في ولاية “تيكيرداغ” التركية، جرّاء التعرّض لتيار كهربائي في العربات.

وأظهر شريط مصور، بثّته وسائل إعلام تركية، لحظة احتراق الشابين السوريين، على ظهر القطار في محطة “بجركازكوي”، في ولاية “تيكيرداغ”، بحسب صحيفة “ليفانت” البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام تركية أنّ “الحادث وقع حوالي الساعة 19.20 في محطة سيركيزكوي، في قطار التصدير أثناء انتظار وقت المغادرة لتسليم البضائع المصدّرة إلى بلغاريا”.

وفي التفاصيل أنه “صعد اثنان من السوريين الذين أرادوا الذهاب إلى بلغاريا، بشكل غير قانوني على العربات لركوب القطار المنتظر في المحطة مع حلول الظلام”.

وفي غضون ذلك، “اشتعلت النيران في السوريَين نتيجة اصطدامهما بخط كهرباء الجهد العالي المار بالمنطقة، وعندما اشتعلت قطع القماش المشمع في العربة، أصيب السوريان الذين سقطا في العربة بجروح خطيرة”.

وذكرت الصحيفة أنه “تم إرسال الفرق الطبية ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الشابين السوريين، في سيارات الإسعاف إلى مستشفى شيركيزكوي الحكومي”.

يشار إلى أن “حالة الشابين حرجة، وما تزال تحقيقات الشرطة في الحادث مستمرة”، بحسب الصحيفة.

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