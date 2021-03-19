للمرة الرابعة.. ظهور جسم غريب ببحيرة لوخ نيس في اسكتلندا

ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أنه للمرة الرابعة ظهر جسم غريب في بحيرة لوخ نيس في اسكتلندا، مما أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة إن أوين أوفوداغاين (56 عاما) التقط صورة الجسم الغريب، الذي أطلق عليه رواد مواقع التواصل “الوحش” نظرا لشكله الغريب والضخم و ظهوره في نفس المكان أكثر من مرة.

وأوضح أوفوداغاين أن الأمواج في البحيرة تزداد حينما يظهر ذلك الكائن، بالرغم من تأكيده أنه لا يوجد قوارب يمكن أن تحرك تلك البحيرة، مشيرا إلى أنه يوجد شيء طبيعي يدور في ذلك المكان في ظواهر غير طبيعية.

وقال إن أول مشاهدة له لجسم غريب في البحيرة كان في يوليو عام 1987، مشيرا إلى أنه “خلال السنوات الأربع الماضية التقط 12 مشهدا”.

وأكد أوين أنه رأى “شكلين أسودين” على بعد حوالي 100 قدم يتناثران في الماء في 19 يناير و22 يناير من هذا العام.

المصدر: mirror