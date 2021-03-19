أرقام فلكية تسجل في الأعراس.. 200 مليون ليرة كلفة عرس بأحد فنادق الـ5 نجوم في سوريا

سجلت أسعار حفلات الزفاف “الأعراس” أرقام باهظة جداً سواء في الفنادق ذات السويات أو في صالات الأفراح، فارتفاع التكاليف شمل الاثنين معاً، وصولاً لحفلات “المنزل”.

وكشف خبير في تنظيم الحفلات لـ”أثر” أن تكلفة تقديم الأكل ضمن حفلات الأعراس في الفنادق الخمس نجوم تكلف للشخص الواحد 38 ألف، والـ 4 نجوم تتراوح بين 27 – 30 ألف تضاف إليها الضريبة، أما في حال اقتصرت الضيافة على الحلويات “كاسيتا” تبدأ للشخص الواحد من 15 ألف ليرة بحسب المكان.

أما بالنسبة لصالات الأفراح فيوضح خبير تنظيم الحفلات أن الأسعار تبدأ من حوالي 3 آلاف للشخص الواحد وصولاً لـ 15 ألف دون إضاءة وتصوير أو ما تصنف تحت اسم “ميديا” العرس، والتي تتراوح تكلفتها بين 3 – 4 مليون ليرة، وفي حالة نادرة استغل بعض منظمي الأعراس أن الشخص يسكن خارج البلاد ووصلت التكلفة لـ 50 مليون ليرة.

وأوضح أن الإقبال على الأعراس هو بنسبة 90% للمغتربين، والذين بدأوا من الآن بحجز الصالات للصيف، أما بالنسبة لسكان البلاد فهو منخفض جداً.

وبين أن تكلفة أغلى عرس سجلت في سوريا نحو 200 مليون ليرة، يليها عرس آخر سجلت تكلفته خلال الآونة الأخيرة 50 مليون ليرة في أحد فنادق دمشق.

أما بالنسبة لأسعار فساتين الزفاف، فبحسب جولة لمراسل “أثر” في دمشق، تراوحت أسعار تأجير “البدلة” في منطقة القصاع بين 200 حتى 500 ألف مع كامل أغراضها (طرحة وشاحط والاكسسوارات).

أما شراء فستان زفاف مع كامل أغراضه فيبدأ السعر من 600 ألف فما فوق ويزداد حسب مستوى المحل والمنطقة التي يباع فيها.

أثر برس