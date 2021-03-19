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رئيس الائتلاف المعارض يشارك في الدبكة في عفرين ويثير سخرية واسعة

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رئيس الائتلاف المعارض يشارك في الدبكة في عفرين ويثير سخرية واسعة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس 18 آذار/مارس، مقطعاً مصوراً يظهر رئيس الائتلاف المعارض نصر الحريري في احتفال بمناسبة الذكرى العاشرة ( للثورة) السورية.
بحسب الفيديو المتداول، يظهر الحريري في احتفالات بمدينة عفرين وسط الأهالي الأكراد، رافعين أعلام المعارضة السورية والأعلام الكردية، مع رقصة “الدبكة” وأغاني باللغة الكردية.
في سياقٍ متّصل، نشرت نائبة نصر الحريري “ربا حبوش” تغريدة على تويتر تقول فيها “أنا زيتونة من إدلب واليوم أزرع الزيتون في عفرين” بإشارةٍ منها إلى مشاركتها أهالي عفرين في عيد النوروز و ذكرى اندلاع الأزمة السورية.
ونشر الحريري عبر حسابه في تويتر أمس الأربعاء أنه جاء إلى عفرين للمشاركة مع الأهالي في احتفالات عيد النوروز وعيد (الثورة)، قائلاً أن سوريا غنية بتنوعها وتراثها، ولن نسمح لأحد بتشويه صورتها.
ولاقت تغريدتا الحريري وحبوش موجة سخريةٍ لدى رواد التواصل الاجتماعي، متسائلين عما قدمه مسؤولو الائتلاف للنازحين والمهجرين في الخيام سوى الرقص وال”السيلفي” واستعراض أنفسهم.
وكالات

وكالة أوقات الشام الإخبارية | شام تايمز
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