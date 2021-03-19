وفاة امرأة إثر صدمها من قبل دراجة نارية في اللاذقية على أحدهما والشرطة تقبض على الجاني

أُخبر فرع مرور اللاذقية بدخول مواطنة مصابة إلى أحد المشافي اثر صدمها من قبل دراجة نارية على اوتوستراد الثورة، وإن سائق الدراجة النارية يقوم بسحب دراجته النارية من مكان الحادث وعلى الفور توجهت دورية إلى المكان المذكور وتمكنت من التوصل إلى مكان إخفاء الدراجة الذي يبعد حوالي كيلو متر واحد من مكان الحادث، حيث توفيت المصابة ولم يتعرف أحد على الفاعل.

تم حجز الدرجة النارية وتبين أنها غير مسجلة في الدوائر المختصة ومن خلال البحث والسؤال عن صاحب الدراجة أو أوصاف الشخص الذي كان يقودها لم يدلِ أي شخص من سكان الحي بأية معلومة تفيد التحقيق .

ومن خلال المتابعة الحثيثة وتقصي المعلومات عن سائق الدراجة المصادرة والشخص الذي كان برفقته توافرت معلومات مؤكدة حول هوية سائق الدراجة ومالكها والشخص الذي كان خلفه على الدراجة وهو المدعو (علي وهيب. ا) فتم إلقاء القبض على الأخير من قبل قسم شرطة مدينة اللاذقية الشرقي وبالتحقيق معه اعترف بأن الدراجة النارية التي صدمت المتوفية كان يقودها صديقه المتواري، وهو كان يركب خلفه على متنها وقاما بسحبها من مكان الحادث إلى مدخل أحد الأبنية في حي المنتزه بغية إخفائها ولاذا بالفرار عقب الحادث.

تم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء، ومازالت الأبحاث مستمرة عن صديقه المتواري لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.