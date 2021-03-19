وزير النفط: السعر الحالي للبنزين لا يزال أقل من 50% من سعر التكلفة.. وأزمة الوقود إلى انتهاء

وزير النفط: السعر الحالي للبنزين لا يزال أقل من 50% من سعر التكلفة.. وأزمة الوقود إلى انتهاء

أكد بسام طعمة وزير النفط والثروة المعدنية أن السعر الحالي للبنزين بعد توحيد الشرائح لا يزال أقل من 50% من سعر التكلفة.

وبين طعمة أن المياه السورية مؤملة من ناحية الاحتياط النفطي لكن ما يميز عقود الاستكشاف هنا أنها مكلفة وذات مدى طويل.

ولفت إلى ان هناك مستقبلا واعد نفطياً في المياه السورية والأمر يحتاج إلى هدوء وظروف لوجستية مستقرة

واكد وزير النفط ان أزمة الوقود إلى انتهاء ونحن نعمل كفريق حكومي لتأمين المشتقات النفطية لتغطية حاجات السوق السورية

كما كشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة، امس الخميس، أن الخسائر الإجمالية لقطاع النفط المباشرة وغير المباشرة في سوريا تجاوزت 92 مليار دولار.

وأضاف الوزير السوري، في تصريحات لقناة “الإخبارية” السورية أن المناطق الخاضعة تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي تحوي على ما يزيد عن 90 % من الاحتياطي النفطي لسوريا، لافتا إلى أن “الأمريكيون وأتباعهم يتصرفون تصرف القراصنة في استهداف الثروة النفطية السورية، وبواخر الإمدادات إليها”.

وأشار إلى أن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلت أن “إسرائيل” استهدفت 12 ناقلة نفط متجهة إلى سوريا خلال عامين ونصف.

وقال طعمة إن القطاع النفطي “استهدف بشكل رئيسي لأنه رافع للاقتصاد السوري”.

وحول آفاق استكشاف النفط قال الوزير السوري إن المياه السورية “مؤملة من ناحية الاحتياط النفطي إلا أن ما يميز عقود الاستكشاف أنها مكلفة وذات مدى طويل” وأضاف أن “هناك مستقبلا نفطيا واعدا في تلك المياه، والأمر يحتاج إلى هدوء وظروف لوجستية مستقرة”.

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