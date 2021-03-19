مقتل شاب على أحد طوابير الانتظار أمام محط وقود في السويداء

مقتل شاب على أحد طوابير الانتظار أمام محط وقود في السويداء

قتل شاب وأصيب آخرون بجروح خلال حادثة إطلاق نار وقعت على أحد طوابير الانتظار أمام محطة وقود في محافظة السويداء مساء يوم أمس الخميس.

وأفادت مصادر اعلامية محلية, بوقوع إطلاق نار على محطة الوقود في قرية «الهيات» بريف السويداء الغربي، وذلك على خلفيّة خلاف نشب بين مجموعة من الشبّان على طابور الانتظار، تطوّر لإطلاق نار ما تسبب بمقتل شاب وإصابة آخرين بجروح.

وبحسب ما نقلت مصادر محليّة فإن القرية شهدت توتراً أمنيّاً عقب الحادثة، حيث هاجم مجموعة من الشبّان متجراً في سوق القريّة وقاموا بإحراقه، كما سُمع إطلاق نار بشكل متقطّع في المنطقة المحيطة بمحطة المحروقات.

وتشهد محطّات الوقود في محافظة السويداء خلافات وتوترات بين الأهالي نتيجة الازدحام الشديد ووقوف المواطنين ساعات طويلة للحصول على المواد النفطية.

وكالات

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