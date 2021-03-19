حارس أردوغان الشخصي يقتل نفسه..«لم أستطع تحمل الإهانات»

انتحر الحارس الشخصي لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بعدما ترك رسالة تشير إلى الإهانات والتهديدات التي حدثت له أثناء العمل .

واكتشف زملاء الضابط محمد علي بولوت جثته عندما ذهبوا إلى شقته للاطمئنان عليه بعد تغيبه عن العمل وإغلاق هاتفه.

وقال بولوت في رسالة انتحاره، التي وجدوها مكتوبة بخط اليد: “يجب أن تتعامل مع موظفيك بطريقة أفضل، بدلاً من إهانتهم وتهديدهم بالطرد التعسفي، وإذلالهم وجعلهم كاذبين. كل رجل منّا له كبرياؤه، ولم أستطع تحمل كل هذه الإهانات”.

وذكر الحارس الشخصي لاردوغان شخصين يحملان الأحرف الأولى من اسم C.B. وA.Ö.، قائلاً: “أتمنى لو تعاملتما مع الموظفين بشكل أفضل وسألتما عن حالهم”.

كما ذكر في رسالته أنه «لا يريد أن يحضر جنازته أي من رؤسائه، باستثناء قائد واحد من الشرطة».

من جهته، طلب نائب حزب «الشعب الجمهوري» المعارض الرئيسي مراد باكان، تحقيقاً برلمانياً لوزير الداخلية سليمان صويلو، متسائلاً عن عدد ضباط الشرطة الذين انتحروا. واستشهد باكان بضابطين آخرين انتحرا في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) على التوالي.

وسأل النائب مخاطباً صويلو: «هؤلاء الشباب، في مقتبل العمر، يريدون أن يصبحوا ضباط شرطة، ثم ينتحرون. ما الذي يدفعهم للتخلي عن حياتهم؟».

وذكر باكان أنه في جميع حالات انتحار الشرطة التي أصبحت علنية، اشتكى الضباط من مضايقات رؤسائهم، وسأل عما إذا كان قد تم التحقيق في الأسماء التي ذكرها الضباط في مذكرة انتحارهم.

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