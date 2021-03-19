الكشف عن طريقة غير متوقعة للتخلص من الشخير نهائياً

الكشف عن طريقة غير متوقعة للتخلص من الشخير نهائياً

تعد سمنة البطن أو الكرش من أخطر أنواع السمنة، لأنها تمنع البطن التي تضم أهم الأجهزة في جسم الإنسان أن تقوم بمهامها على أكمل بسبب الخلايا الدهنية المتراكمة.

حيث كشفت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، أن سمنة البطن تؤدي إلى الشخير الحميد. وبعد التخلص من البطن يتم التخلص من الشخير الحميد أو النوم المتقطع أو النهجان.

وأشارت إلى أن الفرد عندما يعتاد على تناول الطعام بشكل كثير. فهذا يؤدي إلى زيادة اتساع المعدة، ولهذا لا يصل إلى مرحلة الشبع بسهولة.

فيما ختمت إلى أن هناك إمكانية لملء المعدة والوصول إلى مرحلة الشبع من خلال تناول المواد الغذائية التي تحتوي على الألياف بكثرة.

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