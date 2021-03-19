لن تتوقعيها..أمراض تصيب الرجل لا يبوح بها أبداً

لن تتوقعيها..أمراض تصيب الرجل لا يبوح بها أبداً

يحتفظ أحياناً الرجل بأسرار أمراض يمكن أن يصاب بها. من أجل عدم تعرضه للإحراج والخجل ،ويحدث الأمر خلال فترة الخطوبة أو حتى بعد الزواج.

وتعد مشكلة البواسير من أهم المشاكل التي يتكتمون عنها . حيث يفاجئ الرجل عند خروجه في موعد مع

حبيبته أنه لا يستطيع الجلوس أو يجلس ولكن يضطر لإخفاء الألم بسبب إصابته.

ويعتبر الأمر محرج للغاية لدى الرجال، لأن الرجل يرغب دائماً في الظهور بمظهر القوة والشموخ. فليس منطقياً أن يشعره بالحرج لشيء صغير كهذا.

من ناحية ثانية فإن ارتفاع هرمون الأنوثة لدى الرجل قد يحدث لدى الغالبية،فقد يختل الميزان بين الهرمونات الأنثوية والذكرية في جسمه. مما يؤدي إلى حدوث أعراض مثل عدم نمو شعر الجسم ونعومة الصوت.

يذكر أن هناك أيضاً أمراض محرجة للنساء يتكتمن عن البوح بها أمام أزواجهن، وهنا تتزايد أهمية المصارحة بين الطرفين.

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