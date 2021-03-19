وداعاً لحبوب المهدئ.. هذه الأعشاب تساعد على النوم خلال 5 دقائق

وداعاً لحبوب المهدئ.. هذه الأعشاب تساعد على النوم خلال 5 دقائق

يعاني العديد من الأشخاص من صعوبة في القدرة على النوم بسرعة. فيصاب هؤلاء الأشخاص بالأرق طوال الليل. وهو حالة تهدّد الجهاز العصبي للإنسان وقد تدمّره بالكامل.

لذا سنعرّفكم فيما يلي إلى بعض الأعشاب والأطعمة الطبيعيّة التي تتمتّع بمفعول سحري للنوم خلال فترة قياسيّة. وتغني عن تناول حبوب المنوّم.

1- الخس.

2- العسل.

3- اليانسون.

4- الحبة السوداء.

5- المرامية.

6- البابونج.

7- مستحلب النعناع.

8- عصير الكرفس.

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