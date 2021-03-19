نسرين طافش: الزواج حلو ولكن …

علقت الفنانة السورية نسرين طافش على ما يتم تناقله حول رفضها الزواج بسبب معاناتها من “عقدة نفسية “، وعبرت عن إعجابها الكبير بمستوى النهضة التي حصلت في مصر خلال آخر عشر سنوات.

وصرحت الفنانة السورية من خلال برنامج “بي ماي غيست” عند حلولها ضيفة عليه:

“الزواج حلو وجميل، لكن حين يكون القرار غير خاضع لضغط المجتمع، لازم يطلع من نفسي حين ألتقي بالشخص المناسب”.

وأضافت: “لم أصب بعقدة من الزواج، لكن أنتظر الشخص المناسب، لأن الأسرة مسؤولية كبيرة لا تعتمد على الحب والمشاعر فقط”.

وأفادت فيما يخص الفرق بين العمل في سوريا ومصر: “هو في البروتوكول اللي بيتعاطوا به مع الفنان فى مصر بيكون له مساعد وكرافان، أما فى سوريا تؤخد الأمور بعفوية أكثر، أما عن الدراما السورية نفسها فهي لها ثقلها لكن تمر بكبوة الآن، وستعود أقوى”.

وردت على سؤال حول الحياة في مصر، قائلة:

“أنا منذ سنتين ونصف في مصر، وأخذت قرار أنني سأبقى في مصر، الحياة حلوة، والناس طيبين، والعيشة فيها طاقة يسر كتير، بتحس حالك مرتاح، وفي ميزة أن العادات والتقاليد والمينتاليتي تشبه إلى حد ما الشعب السوري، وأنا ماني حاسة أنو في غربة أو فجوة بين المعيشة في سوريا والمعيشة في مصر”.

وحول الحياة في مصر، قالت نسرين طافش: “في العشر سنوات الأخيرة فيه انفتاح وفيه نهضة في البنيان وبالتعمير وبتحس حالك في مكان هاي كواليتي (نوعية عالية) ونظيف لتعيش فيه”.

واعتبرت أن “المشاريع في مصر تضاهي المشاريع العالمية، الله يحمي مصر”.

كما ذكر موقع مجلة “سيدتي” أن نسرين طافش احتفلت بيوم المرأة العالمي، بإطلاق دعوة جديدة لتصبح المرأة مصدرا للبهجة والسعادة، كما حذرت النساء من الاستسلام للمقولات السائدة عنهن في المجتمعات الشرقية، مؤكدة أن المرأة اقوى من كل هذا الكلام.

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