تعرفوا الى زوج ريما مكتبي الإعلامي السعودي الشهير.. وفارق العمر بينهما صادم

نشرت ال​إعلام​ية اللبنانية ​ريما مكتبي​، مديرة قناة “العربية” في لندن، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لها مع زوجها الإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد، بعد أن تلقيا جرعة لقاح ​كورونا​ في دبي.

وعلقت على الصورة، قائلة: “ما بعد التطعيم ضد كورونا… شكرا الإمارات العربية المتحدة”.

ريما من مواليد عام 1977، بينما عبد الرحمن من مواليد عام 1956، أي أن فارق العمر بينهما 21 عاماً، وقد تزوجا في شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2016.

يُذكر أن عبد الرحمن حصل على جائزة “شخصية العام الإعلامية”، من منتدى الإعلام العربي الخامس عشر، الذي انقعد في دبي – الإمارات، في شهر أيار/مايو عام 2016، بينما ورد إسم ريما ضمن قائمة أكثر 100 صحافي مؤثر في الحروب حول العالم.

وكانت ريما قد عادت إلى الشاشة من جديد عام 2017، بعد أن هزمت مرض السرطان، الذي سيطر على جسدها لمدة عام ونصف، ولكنها إستطاعت بفضل إيمانها وقوة مناعتها بالتغلب على هذا المرض الخبيث، وتعود إلى المنبر الذي تعشقه.

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