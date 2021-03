تعرفوا الى زوج ريما مكتبي الإعلامي السعودي الشهير.. وفارق العمر بينهما صادم

نشرت ال​إعلام​ية اللبنانية ​ريما مكتبي​، مديرة قناة “العربية” في لندن، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لها مع زوجها الإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد، بعد أن تلقيا جرعة لقاح ​كورونا​ في دبي.

وعلقت على الصورة، قائلة: “ما بعد التطعيم ضد كورونا… شكرا الإمارات العربية المتحدة”.

ريما من مواليد عام 1977، بينما عبد الرحمن من مواليد عام 1956، أي أن فارق العمر بينهما 21 عاماً، وقد تزوجا في شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2016.

ما بعد #التطعيم ضد #كورونا … شكرا #الإمارات_العربية_المتحدة #دبي 🙏🏻🥰

Vaccinated against #Corona #UAE #Dubai big thank you pic.twitter.com/YhWcUYuCRG

— Rima Maktabi (@rimamaktabi) March 18, 2021