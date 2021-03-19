خطوة بخطوة.. كيف تتمكن من إنشاء قناة على يوتيوب؟

خطوة بخطوة.. كيف تتمكن من إنشاء قناة على يوتيوب؟

قد يبدو أن تعلم كيفية إنشاء قناة على يوتيوب أصعب من إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام، لكننا سنجعل منها مهمة سهلة بشرح الطريقة بالتفصيل خطوة بخطوة:

كيفية إنشاء قناة على يوتيوب في 5 خطوات بسيطة

يعتبر يوتيوب ثاني أكثر مواقع الويب زيارة في العالم بعد جوجل، وينضم إليه 1.9 مليار مستخدم جديد بشكل شهري، كما يتم تحميل 500 ساعة من الفيديو على الموقع كل دقيقة.

وإذا كنت تفكر بإنشاء قناة على يوتيوب ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: قم بإنشاء حساب Google

بالغالب أنت تملك مسبقاً حساباً على جوجل خصوصاً إذا كنت تستخدم الـ Gmail أو خرائط جوجل أو Google Play أو أي خدمة أخرى من خدمات جوجل.

وإذا كنت تملك حساباً بالفعل انتقل إلى الخطوة الثانية، أما إذا لم تكن تملك واحداً فالأمر بغاية السهولة كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى صفحة جوجل وإنشاء عنوان بريد خاص بك على Gmail.

ملاحظة: لا تقلق إذا لم يكن عنوان البريد الإلكتروني الذي ستستخدمه مرتبطاً بقناتك، إذ لا يتم ربط تفاصيل حسابك على جوجل بقناتك على يوتيوب إنما هو مجرد مفتاح دخول لا أكثر.

الخطوة الثانية: إنشاء حساب علامة تجارية على يوتيوب

يمنحك حساب جوجل الخاص بك حساب يوتيوب تلقائياً، ومع ذلك إذا أردت تكوين قناتك الخاصة ستحتاج إلى إنشاء حساب علامة تجارية. كل ما عليك فعله هو ما يلي:

1. قم بتسجيل الدخول إلى يوتيوب باستخدام تفاصيل حساب جوجل الخاص بك.

2. انتقل إلى صفحة قنوات يوتيوب الخاصة بك، إذا لم تنشئ قناة يوتيوب من قبل، فسترى فقط حسابك الشخصي. أما إذا كانت لديك بالفعل قناة علامة تجارية حالياً، فستراها أيضاً. لإنشاء قناة علامة تجارية جديدة، انقر فوق إنشاء قناة جديدة.

3. أدخل اسم علامتك التجارية وانقر فوق إنشاء.

يمنحك حساب علامتك التجارية إمكانية الوصول إلى YouTube Analytics ، والتي تمنحك تفاصيل حول من يشاهد مقاطع الفيديو الخاصة بك ونوع المحتوى الذي يستجيبون له بشكل أفضل.

الخطوة الثالثة: أضف هوية علامتك التجارية

كما هو الحال مع أي قناة اجتماعية، عندما تبدأ قناة على يوتيوب، من المهم تقديم هوية قوية للعلامة التجارية.

تستطيع إضافة الصورة التي ترغب بها لتمثل شعار قناتك أو علامتك التجارية على يوتيوب، وتذكر أن عملية تحرير الصور تتم حصرياً من خلال جهاز الكمبيوتر وليس من خلال الموبايل، وفقاً لما ورد في موقع Hootsuite.

تستطيع كذلك إضافة روابط حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي إلى قناتك على يوتيوب:

1. قم بتسجيل الدخول إلى يوتيوب على جهاز كمبيوتر، وانتقل إلى قناتك وانقر فوق تخصيص القناة أو Customize channel .

2. انقر فوق علامة التبويب “حول” أو About ، ثم قم بالتمرير لأسفل وصولاً إلى “الروابط” Links.

3. انقر فوق رمز القلم الرصاص لإضافة روابط ستظهر فوق صورة شعار القناة.

4. أدخل الروابط التي ترغب بتضمينها في قناتك على يوتيوب.

الخطوة الرابعة: قم بتحميل الفيديو الأول الخاص بك

بهذه الطريقة تكون قد أتممت إنشاء قناتك على يوتيوب، وحان الوقت الآن لإضافة المحتوى.

1. سجّل الدخول إلى حسابك على يوتيوب.

2. انقر فوق الزر “إنشاء فيديو” أو “نشر” في الجزء العلوي من شاشتك.

3. انقر فوق تحميل الفيديو.

4. حدد الفيديو الذي تريد تحميله من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

5. أثناء تحميل الفيديو، أضف عنواناً لا يزيد على 100 حرف ووصفاً لا يزيد على 5000 حرف. وتأكد من تضمين كلمات رئيسية ذات صلة في وصف الفيديو الخاص بك، ولكن تجنب حشو الكلمات الرئيسية.

6. انقر فوق نشر.

كيف تنظم قناتك على يوتيوب؟

بمجرد أن تقوم بنشر بعض مقاطع الفيديو على قناة اليوتيوب، من المهم أن تبدأ في تنظيم تلك المقاطع.

قد لا تريد بالضرورة وضع جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك معاً، أو أن تظهر مقاطع الفيديو الأحدث دائماً أولاً.

فكر في الطريقة التي تريد أن يتنقل بها الزائرون عبر قناتك على يوتيوب، وأنشئ بنية الحساب وفقاً لتصورك.

1. سجّل الدخول إلى يوتيوب وانتقل إلى قناتك وانقر فوق تخصيص القناة.

2. انقر فوق علامة التبويب قوائم التشغيل.

3. انقر فوق قائمة تشغيل جديدة.

4. أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الخاصة بك. يمكن أن يصل طوله إلى 150 حرفاً، ثم انقر فوق إنشاء.

5. سيتم نقلك إلى شاشة قائمة التشغيل الجديدة. انقر فوق تحرير.

6. انقر فوق إضافة مقاطع فيديو.

7. انقر فوق مقاطع فيديو يوتيوب الخاصة بك.

8. حدد مقاطع الفيديو التي تريد تضمينها في قائمة التشغيل الخاصة بك وانقر فوق إضافة مقاطع فيديو.

لا تقم فقط بإنشاء قوائم تشغيل عشوائية. يجب أن تحتوي كل قائمة تشغيل على تركيز واضح وأن تتقدم بشكل منطقي من مقطع فيديو إلى آخر للحفاظ على متابعة زائريك لقناتك والحصول على المزيد من المشتركين.

بعد ذلك، يمكنك استخدام قوائم التشغيل الخاصة بك لإنشاء أقسام قناة يوتيوب.

1. قم بتسجيل الدخول إلى يوتيوب على الكمبيوتر، وانتقل إلى قناتك وانقر فوق تخصيص القناة .

2. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق إضافة قسم.

3. من القائمة المنسدلة “المحتوى”، اختر قائمة تشغيل فردية.

4. ضمن “اختيار قائمة تشغيل”، حدد “قوائم التشغيل الخاصة بي”.

5. من القائمة المنسدلة “بحث عن قائمة التشغيل”، اختر قائمة التشغيل التي تريد جعلها في القسم الخاص بها.

6. انقر فوق تم.

إنشاء قناة على يوتيوب يتطلب مقطعاً دعائياً

المقطع الدعائي للقناة هو مقطع فيديو قصير يتيح لك تقديم نفسك للزائرين الجدد لقناتك. استخدمه لإطلاع المشاهدين الجدد على قناتك ولماذا يجب عليهم مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بك والاشتراك في قناتك.

إليك كيفية إنشاء مقطع دعائي لقناة يوتيوب خاص بك.

1. سجّل الدخول إلى يوتيوب وحمّل الفيديو الذي تريد استخدامه كمقطع دعائي لقناتك.

2. انتقل إلى قناتك وانقر فوق تخصيص القناة.

3. انقر على علامة التبويب “للزوار الجدد”، ثم انقر على المقطع الدعائي للقناة.

4. حدد الفيديو المراد استخدامه كمقطع دعائي، ثم انقر فوق حفظ.

عربي بوست

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