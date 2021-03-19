كيف تجهز المخللات في المنزل بخطوات بسيطة؟

تعد المخللات من المقبلات الغذائية، التي يتم استخدامها بصورة كبيرة خلال شهر رمضان سواء عند السحور أو في وجبات الإفطار.

تشمل المخللات العديد من أنواع الخضروات مثل اللفت والجزر والخيار وأنواع أخرى وتتميز بمذاق حامض بعد تخليلها في المنزل أو شرائها جاهزة من الأسواق، بحسب ما ذكرته “بوابة أخبار اليوم” المصرية.

ويفضل بعض الناس إعداد المخللات في المنزل ويتم ذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة التي تشمل إعداد الخليط الخاص بها في وعاء يضم عدة مكونات تشمل الزعتر والثوم ثم إضافة الكريمة بشكل تدريجي وخلطها بصورة مستمرة حتى ينتج مزيج كريمي.

ويتم بعد ذلك إضافة الملح والفلفل الأسود، ثم نبدأ في إعداد أي نوع من الخضروات التي نريد تخليلها داخل أوعية خاصة وإضافة الخليط الذي قمنا بإعداده إليها.

يتم بعد ذلك إغلاق الوعاء بصورة محكمة ثم تركه لمدة أسبوع واحد فقط بعدها يمكن تناولها بطعم شهي على موائد الطعام.

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