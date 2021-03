9 أماكن في العالم يحظر عليك زيارتها.. تعرف اليها

لأغراض تتعلق بالسلامة وبالسريّة، إليكم قائمة بأهم الأماكن في العالم والتي تمنع عليك زيارتها.

1- جزيرة الأفاعي/ البرازيل

تعد هذه الجزيرة موطنا ً لمجموعة هائلة من أكثر أنواع الثعابين فتكاً في العالم. ويُعتبر سم “أفعى رأس الرمح الذهبية” خطيرا للغاية، لدرجة أنه يذيب اللحم البشري حول منطقة اللدغة.

ويدعي البعض أن هناك ثعبانا في كل متر مربع في مناطق معينة. ولأسباب تتعلق بالسلامة. لا تسمح الحكومة البرازيلية بالزوار في هذه الجزيرة، ومن الضروري وجود طبيب في الفريق القادم لإجراء زيارات بحثية.

2- ضريح تشين شي هوانغ/ الصين

اكتشف المزارعون قبر أول إمبراطور صيني تشين شي هوانغ عام 1974. ووجد علماء الآثار منذ ذلك الحين نحو ألفي جندي من الطين، ويتوقعون أن هناك ثمانية آلاف آخرين لم يتم اكتشافهم.

ورغم أعمال التنقيب، فإن الحكومة الصينية منعت علماء الآثار من لمس القبر المركزي الذي يأوي جسد تشين شي هوانغ. ويرجع القرار جزئياً إلى احترام الموتى. وأيضا بسبب الخوف من أن التكنولوجيا الحالية ليست مؤهلة لإجراء عمليات التنقيب من دون الإضرار بالقطع الأثرية القديمة.

We missed fact Friday! Sorry we’re late!

The famous Terracotta Warriors are figures of an army meant to protect the tomb of Qin Shi Huang, the first emperor of China. His tomb has never actually been opened, however, due to concerns about the preservation of the artifacts in it. pic.twitter.com/pGvbLQaIzw — Fossils Revival Team (@FossilsRevival) March 3, 2018

3- تشيرنوبل، أوكرانيا

في 26 أبريل/ نيسان 1986، أصبح الانفجار الذي وقع بالقرب من تشيرنوبل في أوكرانيا بمثابة أسوأ حادث نووي في التاريخ.

وبعد مرور أكثر من ثلاثين عاما على الكارثة، لا تزال مشاريع التطهير جارية. كما يعتقد مدير محطة الطاقة أن المنطقة لن تكون صالحة للسكن لما يصل إلى عشرين ألف عام على الأقل.

Chernobyl Is Now the World’s Unlikeliest Green Energy Experiment: Plans are being made to harness solar power at Ukraine’s nuclear wasteland https://t.co/R1zuyoMLp4 #Uncategorized pic.twitter.com/JjDYxX6dUu — blasmolina.name (@blasmolina_name) March 13, 2018

4- المنطقة 51، نيفادا

لم تعترف حكومة الولايات المتحدة بوجود المنطقة 51 حتى عام 1992، حيث ذُكر في وثائق صدرت عام 2013 اسم قاعدة نيفادا العسكرية.

ولم يكشف المسؤولون حتى الآن عن نوع البحث الجاري في هذه المنطقة، رغم ادعاء مؤيدي نظرية المؤامرة وجود دراسة نشاط غريب هناك.

وتحول الصحراء الشاسعة دون أي عملية تسلل، كما أن المنطقة شديدة الحراسة، وحتى الزوار الذين يمتلكون تصاريح أمنية يدخلون إلى المنطقة 51 على متن طائرات خاصة. وتعد هذه الوسيلة واحدة من بين وسائل عديدة تُبقي المنطقة 51 سرية للغاية.

TIL That the Google Maps Street View Human turns into a UFO when dragging it over Area 51, Groom Lake, Nevada, USAimSythe – https://t.co/52MVLcPDkh pic.twitter.com/7EvsDXkOSW — AsianPin.com (@AsianPin) February 28, 2018

5- جزيرة سينتينل الشمالية/ الهند

تقع جزر أندمان ونيكوبار في خليج البنغال، ومعظمها تابعة للأراضي الهندية. ويعتقد أن قبيلة السينتينليز (Sentinelese tribe) في جزيرة سينتينل الشمالية كانت موجودة منذ ستين ألف عام. وهي واحدة من المجتمعات الأخيرة في العالم التي لا تزال معزولة تماما عن المجتمعات الخارجية.

وفي عام 2006، انجرف قارب اثنين من الصيادين إلى المياه الضحلة لجزيرة سينتينل الشمالية، ولكنهما قتلا على يد أفراد القبيلة. ومنذ ذلك الحين، وردت تقارير أخرى عن إطلاق أفراد القبيلة سهاما على مروحيات عابرة.

ونظرا لأن السينتينليز لم يًطوروا مناعة للأمراض التي يقاومها بقية السكان، فقد يكون الاتصال مع الغرباء مميتا بالنسبة لهم. لذلك وافقت الحكومة الهندية على تجنب أي اتصال معهم.

6- أرشيف الفاتيكان السري

هناك 53 ميلا من الرفوف التي تحتوي على وثائق تتعلق بالكنيسة الكاثوليكية. والتي يعود تاريخها إلى القرن الثامن تقع في منطقة محمية بشكل كبير في مدينة الفاتيكان.

تشمل بعض هذه الوثائق رسالة تتوسل فيها ماري ملكة أسكتلندا للبابا سيكستوس الخامس لإنقاذها من الإعدام. وسمح للباحثين بدخول الأرشيف عام 1881، ولكن ليس من السهل الحصول على تصريح بالدخول.

7- قلعة فورت نوكس في كنتاكي/ الولايات المتحدة الأميركية

تعتبر خزائن قلعة فورت نوكس التي تمثل موطنا لمعظم احتياطيات الذهب الأميركية المكان الأكثر حراسة على هذا الكوكب.

ولا يمكن لأي شخص دخول الخزنة بمفرده، ويلزم إدخال العديد من الرموز للتمكن من دخولها، ولا يعرف العديد من الموظفين سوى رمز واحد.

Are you preparing to transition out of the military & are approaching your last 180 days? Join the Career Skills Program Lunch & Learn on March 23 at #FortKnox to learn about programs and careers that will help you transition into the civilian workforce! https://t.co/idzloSfhrE pic.twitter.com/VNZnAIeDs3 — WhereOpportunityKnox (@WhereOppKnox) March 12, 2018

8- قبو سفالبارد للبذور/ النرويج

يمتد قبو سفالبارد للبذور على طول أكثر من 320 قدما وسط جبل واقع بين النرويج والقطب الشمالي. ويحتوي على مجموعة ضخمة من البذور في قبو مصمم لتحمل الكوارث التي يتسبب فيها الإنسان والكوارث الطبيعية. وإذا حدثت كارثة كبرى، فإن 890 ألف عينة بذور محفوظة من كل بلد تقريبا في العالم ستضمن خيارات غذائية متنوعة للناس. ويفتح القبو أبوابه بضع مرات فقط في العام، ويسمح لعدد محدود من المودعين بالدخول لوضع البذور في الرفوف الخاصة بها.

It may look straight out of a science fiction plot, but the Svalbard Global Seed Vault has seen the seeds of over 1 million food crops deposited in airtight #aluminium bags → https://t.co/hUuNZNQGEY

via @aluminiumleader pic.twitter.com/c0FkBeYg8u — United Company RUSAL (@UC_RUSAL) March 15, 2018

9- كهف لاسكو/ فرنسا

عثر على لوحات تعود إلى فترة ما قبل التاريخ في كهف لاسكو عام 1940، وأصبح هذا الكهف موقعاً سياحياً بعد الحرب العالمية الثانية. وبدأ أحادي أكسيد الكربون الصادر عن أنفاس الزائرين إتلاف لوحات الكهوف التي تصنف الآن موقعاً للتراث العالمي من قبل اليونيسكو. ونتيجة لذلك حظر الكهف على الزوار عام 1963، ولم يُسمح سوى للباحثين وحماة التراث بدخوله.

The South West of France – home to the Lascaux cave paintings (and the fabulous reproduction Lascaux 2) and the new Lascaux 4 ! but also Biarritz, Arcachon, Bergerac & much more & with many fabulous campsites for holidays https://t.co/Czwfd0E3mv #camping #campsite #travel #French pic.twitter.com/5zIPH6XuMY — BestFrenchCampsites (@FrenchCampsites) March 12, 2018

اقرأ أيضا: كيف تصبح مليونيراً في 10 خطوات