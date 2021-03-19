“لا تليق برئيس دولة”… أردوغان ينتقد تصريحات بايدن عن بوتين

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، الرئيس الأميركي جو بايدن على تصريحاته عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والتي وصفه فيها بـ “القاتل” مؤكدا أنها تصريحات لا تليق برئيس دولة.

وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين عقب صلاة الجمعة: “تصريحات بايدن حول بوتين لا تليق برئيس دولة ومن غير المقبول أن يستخدم رئيس دولة عبارة كهذه بحق رئيس الدولة الروسية بوتين”.

وأضاف “أرى أن الرئيس بوتين، قام بفعل ما يلزم من خلال الرد بشكل عقلاني ولبق على بايدن”.

ورد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، على نظيره الأمريكي، جو بايدن، الذي وصفه “بالقاتل”، ناصحا إياه النظر في المرآة، مشيرا إلى أن “كل إناء ينضح بما فيه”، داعيا له بالصحة.

وقال الرئيس الروسي، في وقت سابق من اليوم: “أنا أعرفه جيدا [يقصد بايدن]. بماذا سأرد عليه؟ كن بصحة جيدة. أتمنى له الصحة الجيدة. أقولها دون سخرية ولا مزاح”.

وتابع: “إدارة الولايات المتحدة لديها توجه محدد في العلاقات مع روسيا ولكن بشروطها وفي القضايا التي تهمها فقط”، مشيرا إلى أن “موسكو ستواصل تطوير العلاقات مع جميع دول العالم بما في ذلك واشنطن”.

وأضاف: “على الرغم من اعتقاد أمريكا أننا مثلها.. لكن الأمر ليس كذلك، لدينا شيفرة جينية مختلفة”، منوها:

بالحديث على نطاق أوسع حول هذا الموضوع، ما أود قوله هو أن في تاريخ كل أمة، يوجد العديد من الأحداث الصعبة والدرامية والدموية. ولكن عندما نقيّم الآخرين، أو عندما نقيم حتى الدول الأخرى، فإننا دائمًا ما نبدو وكأننا ننظر في المرآة. فنحن دائما ما نرى أنفسنا فيها”.

وعلق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الجمعة، على رأي بعض الخبراء حول احتمال نشوب “حرب باردة” جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة: “المراقبون والمحللون يكسبون المال من هذه التوقعات”.

وأضاف: “نحن نأمل الأفضل دائماً، لكننا في الوقت ذاته مستعدون للأسوأ”.

وأكد أن “موسكو لا تستطيع تجاهل تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها مستعدة لمواصلة الحوار مع واشنطن”.

وتابع: “فيما يتعلق بروسيا الاتحادية، فإن الرئيس أعرب بوضوح عن رغبته، على الرغم من كل شيء، في مواصلة العلاقات بين البلدين، لأن هذا لا يصب في مصلحة البلدين فقط، ولكن أيضا في مصلحة العالم بأسره”.

وأوضح بيسكوف أن “عرض التواصل المباشر كان حول إجراء حوار بين الزعيمين وليس مناظرة”، قائلا:

“بالطبع لا يمكن أن يكون هناك مناظرة بين الرئيسين، هو اقترح لمجرد التواصل، ومواصلة الحوار بين رئيسي الدولتين”.

وأشار إلى أن “هناك الكثير من الأسئلة لدى الرئيسين لطرحها على بعضهما بعضا، مثل قضايا العلاقات الثنائية ومسألة تسويتها وموضوع الاتهامات المستمرة والتي لا أساس لها من الصحة بحق روسيا”.

يأتي ذلك في ظل حرب تصريحات متبادلة بين البلدين، بعد أن أثار بايدن غضب موسكو بوصفه في مقابلة بثتها شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بـ”القاتل”، مضيفا أنه “سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية” الأخيرة، وأشار إلى أن ذلك “سيتحقق قريبا”.

اقرأ أيضا: ماذا وراء تهديدات بايدن لبوتين؟