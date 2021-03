“اهتزت الأرض”… “ناسا” تختبر أقوى صاروخ في العالم

أجرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” اختبارا ناجحا على “أقوى صاروخ” في منظومات إطلاق الصواريخ الفضائية (SLS).

وبحسب “بي بي سي” تم تشغيل المحركات لمدة 8 دقائق في “المرحلة الأساسية” للصاروخ وهي المدة الزمنية التي يستغرقها صاروخ (SLS) للوصول إلى الفضاء الخارجي.

وحملت هذه الفئة من الصواريخ رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر في عام 1972، وكانت أيضا جزءا من مشروع “أرتميس” التابع لـ”ناسا”، الذي أطلقته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2017.

ويتكون مشغل الصاروخ من قلب برتقالي، مع أربعة محركات من نوع (RS-25) قوية، ومحركان جانبيان معززان.

وتم الاختبار في مركز “ستينيس” الفضائي في ميسيسيبي، الساعة 16:37 بالتوقيت الشرقي لأمريكا (20:37 بتوقيت غرينتش).

Using the @NASA_Marshall Ground Receiving Station for @NOAA‘s GOES-16 satellite, we were able to see from space the @NASA_SLS hotfire test at @NASAStennis! pic.twitter.com/LRr3hco3dn

— NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) March 18, 2021