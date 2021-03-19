رفع سعر ربطة الخبز السياحي بدمشق إلى 2200 ليرة !

أقر المكتب التنفيذي لـ”محافظة دمشق” تسعيرة جديدة للخبز السياحي، حيث أصبح سعر الربطة (وزن 1 كيلو غرام) 2,200 ليرة سورية.

وأكد مصدر مسؤول في المحافظة ان رفع السعر جاء نتيجة ارتفاع المواد الداخلة بالإنتاج وخاصة الطحين، مبيناً أن “الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك والمعجنات بدمشق وريفها” طلبت اعتماد سعر 2,500 ليرة للربطة، لكن لم يُوافق عليه.

وفي نهاية شباط 2021، أعلن مدير تموين دمشق عدي الشبلي العمل على إصدار نشرة سعرية جديدة لكل من الخبز السياحي والصمون والسكري، وذلك بعد ارتفاع أسعار مدخلات إنتاج هذه الأنواع.

واعتبر الشبلي حينها أن هناك اختلاف بين تكاليف الإنتاج حالياً وما كانت عليه في النشرة الصادرة عام 2019، لافتاً إلى أن السعر الرسمي للخبز السياحي حالياً يبلغ 550 ليرة، و700 ليرة للصمون، و400 ليرة لخبز النخالة أو السكري.

وصدرت آخر نشرة لأسعار الخبز والكعك في نهاية 2018، حيث تم رفع سعر كيلو الخبز السياحي المعبّأ بأكياس نايلون من 300 إلى 350 ليرة، وتمّ تحديد سعر كيلو كعك بالسمسم بـ850 ليرة، وسعر كيلو كعك بدون سمسم 800 ليرة.

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