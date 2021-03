متحف في تكساس يزيل تمثال لترامب بعد تعرضه لعدة لكمات

أزال متحف الشمع في ولاية تكساس الأمريكية تمثال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قاعة العرض، بعد أن تعرض للكم المتكرر من قبل الزوار.

واضطر متحف لويس توسو لأعمال الشمع في سان أنطونيو، بتكساس، إلى نقل التمثال إلى غرفة تخزين، لأن بعض زوار المتحف يقومون بلكمه.

وقال كلاي ستيوارت ، المدير الإقليمي لشركة Ripley Entertainment ، المالكة للمتحف، إن التمثال تعرض للكم والخدش مما تسبب في الكثير من الضرر لدرجة أنه كان لا بد من سحبه من العرض العام.

Louis Tussaud’s Waxworks in San Antonio, Texas removed its wax figure of Donald Trump because people kept punching it. It now resides in a storage closet. https://t.co/Vx9yPbKSfJ pic.twitter.com/JBvuqAgtkk

— Consequence of Sound (@consequence) March 19, 2021