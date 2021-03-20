العثور على شرطي حياً.. بعد 17 عاماً من إعلان وفاته في تسونامي

العثور على شرطي حياً.. بعد 17 عاماً من إعلان وفاته في تسونامي

بعد نحو 17 عاماً من إعلان وفاته بموجة تسونامي ضربت مناطق في إندونيسيا عام 2004، عثر على شرطي في البلد الآسيوي حيّاً في مستشفى للأمراض النفسية.

ونقلت صحيفة “ذا صن”، عن أسرة الشرطي أبريب أسيب، أنه كان في عمله عندما ضرب تسونامي وزلزال إقليم آتشيه الواقع في أقصى غربي إندونيسيا.

وتسبب الزلزال الذي ضرب المحيط الهندي وولد موجة تسونامي في مقتل نحو 230 ألف شخص، الأمر الذي جعلها واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية على الإطلاق.

Selepas 17 tahun hilang semenjak tragedi Tsunami di Aceh pada tahun 2004, anggota Ibu Pejabat Polis Daerah Brimob, Abrip Asep ditemui dalam keadaan sihat tubuh badan di rumah sakit jiwa. pic.twitter.com/QzR2TWfHYw — OHMEDIA.MY (@ohtweet) March 18, 2021

أحد أقارب الشرطي قال إنهم علموا أنه لا يزال حياً مؤخراً بعد مشاركة صور له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف قائلاً:” لا أستطيع أن أصدق هذا، 17 عاماً بلا أخبار، ظننا أنه توفي، لم نكن نعلم أنه لا يزال حيا”.

Sosok Abrip Asep, Ditemukan Setelah Hilang saat Tsunami Aceh 2004, Keluarga Kenali Lewat Bekas Luka https://t.co/qwXjQgldin via @YouTube — Tribun Jatim (@tribunjatim) March 18, 2021

وأكدت الشرطة المحلية أيضاً أن الرجل الذي عثر عليه في مستشفى للأمراض النفسية كان هو أبريب أسيب، الذي تم الإبلاغ عنه كمفقود أثناء تسونامي، وأعلنت وفاته في وقت لاحق.

وعلى رغم معاناته من اضطرابات نفسية عقب الكارثة، أعيد لمّ شمل أسيب مع أسرته، ويقال إنه في حالة صحية جيدة، بحسب وسائل إعلام محلية.