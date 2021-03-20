السبت , مارس 20 2021

قوات سوريا الديمقراطية تصدر قمح السوريين الى العراق

‏3 ساعات مضت الاخبار 156 زيارة

قوات سوريا الديمقراطية تصدر قمح السوريين الى العراق

صدّرت قوات سوريا الديمقراطية كميات كبيرة من القمح لشمال العراق في ظل أزمة القمح التي تشهدها المنطقة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام سورية اليوم الجمعة 19 آذار مارس.
نشرت وسائل إعلام سورية اليوم, أن كميات كبيرة من القمح خرجت من منطقة الرميلان في ريف الحسكة الشرقي نحو شمال العراق بحماية القوات الأمريكية.
يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية تصدر القمح للخارج وسط أزمة قمح تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال شرق سوريا.
وكانت الحكومة السورية قد تعاقدت مع شركات روسية لتأمين احتياجاتها من مادة القمح, لكن الشركات الروسية تراجعت فيما بعد وألغت العقد بهدف تأمين احتياجاتها الداخلية وسط أزمة كورونا.
وكالات

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