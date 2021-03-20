الاحتلال التركي ينشئ ثاني أكبر قاعدة عسكرية له على الحدود السورية

أعلن جيش الاحتلال التركي عن انشاء ثاني أكبر قاعدة عسكرية له على أكبر تلة جبلية قرب معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية، ومطلة بشكل مباشر على الأراضي السورية والمناطق الحدودية كاملة.

ونقلت تنسيقيات المجموعات المسلحة عن مصدر عسكري قوله إن “القاعدة التركية الجديدة تحمل اسم “جليفا غوز 50″ وستكون نقطة أساس للقوات التركية على كامل الحدود السورية التركية وهي المرجع الوحيد لاتخاذ أي قرارات تخص العمليات التركية في المنطقة، مثل دخول وخروج التعزيزات من وإلى سوريا”.

وأكد المصدر أن “القاعدة العسكرية ستكون محطة استقبال الأرتال التركية القادمة من الداخل التركي”، مضيفًا أن “أي رتل تركي سيدخل سوريا سينطلق منها ومن ثم نحو قاعدة “جليفا غوز 1″ المحيطة بها، ثم نحو المعبر العسكري مع سوريا ليدخل إلى بقية المناطق”.

وأوضح أن “القاعدة تضم حاليًا ما يقارب الـ 700 آلية ومصفحة عسكرية بالإضافة إلى أكثر من 100 دبابة، بينها ما هو من الطراز الحديث، ومدعومة بأنظمة مراقبة عالية المستوى لكشف المنطقة كاملًا، ويشرف عليها 20 ضابطًا وما يقارب 400 جندي من القوات التركية”، مشيرا إلى أن “القاعدة تضم أيضًا قواعد لإطلاق صواريخ بعيدة المدى”.

وذكر المصدر أن قوات الاحتلال التركية “ستعمل على توسعة القاعدة بشكل أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لاستيعاب عتاد أضخم، وستعمل على تحصينها بشكل كامل، كما ستنشئ 3 نقاط عسكرية كحواجز أمنية محيطة بها، وتبعد القاعدة العسكرية من الحدود السورية التركية 1 كلم”.

وكانت قوات الاحتلال التركية قد أنشأت في وقت سابق، قاعدة عسكرية لها قرب الحدود السورية تحت اسم “جليفا غوز 1″، نسبة لقربها من معبر باب الهوى الحدودي الذي يحمل الاسم ذاته باللغة التركية.

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